Sreeleela: ఎర్రచీరలో లీలా పాప అరిపించేస్తుంది..పిల్ల అందం కేక!

Harish Darla
Sep 13,2025
హీరోయిన్ శ్రీలీల తెలుగులో 'చిత్రాంగద' సినిమాలో బాలనటిగా నటించింది.

కన్నడలో 'కిస్' సినిమాతో హీరోయిన్‌గా తెరంగేట్రం చేసింది

ఆ తర్వాత మళ్లీ తెలుగులో రాఘవేంద్రరావు పర్యవేక్షణలో తెరకెక్కిన 'పెళ్లిసందD'లో హీరోయిన్‌గా మెరిసింది

ఈ సినిమా హిట్ తర్వాత ఆమె ఇండస్ట్రీలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు

రవితేజ సరసన 'ధమాకా'లో నటించి రూ.100 కోట్ల హీరోయిన్‌గా నిలిచింది

వరుసగా హీరోయిన్ ఛాన్సులు ఆమెను వరించాయి. భగవంత్ కేసరితో హిట్ కొట్టింది

ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు నిరాశనే మిగిల్చాయి

'పుష్ప 2' సినిమాలో ఐటెమ్ సాంగ్‌లో తళుక్కున మెరిసింది శ్రీలీల. ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌తో నటిస్తోంది

