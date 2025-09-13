హీరోయిన్ శ్రీలీల తెలుగులో 'చిత్రాంగద' సినిమాలో బాలనటిగా నటించింది.
కన్నడలో 'కిస్' సినిమాతో హీరోయిన్గా తెరంగేట్రం చేసింది
ఆ తర్వాత మళ్లీ తెలుగులో రాఘవేంద్రరావు పర్యవేక్షణలో తెరకెక్కిన 'పెళ్లిసందD'లో హీరోయిన్గా మెరిసింది
ఈ సినిమా హిట్ తర్వాత ఆమె ఇండస్ట్రీలో వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలేదు
రవితేజ సరసన 'ధమాకా'లో నటించి రూ.100 కోట్ల హీరోయిన్గా నిలిచింది
వరుసగా హీరోయిన్ ఛాన్సులు ఆమెను వరించాయి. భగవంత్ కేసరితో హిట్ కొట్టింది
ఆ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు నిరాశనే మిగిల్చాయి
'పుష్ప 2' సినిమాలో ఐటెమ్ సాంగ్లో తళుక్కున మెరిసింది శ్రీలీల. ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎం పవన్తో నటిస్తోంది