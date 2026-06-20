Sreemukhi: పట్టుచీరలో పద్దతిగా శ్రీముఖి.. చూడముచ్చటగా కన్పిస్తున్న యాంకరమ్మ

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

యాక్టింగ్‌పై ఉన్న ఇంట్రెస్ట్‌తో సినీ పరిశ్రమకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది శ్రీముఖి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

యాంకర్‌గా మంచి జోష్, హుషారుతో ఎప్పుడూ బుల్లితెర మీద సందడి చేస్తుంటుంది శ్రీముఖి.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

అంతేకాకుండా మా ఇంటి బంగారం సినిమాలో కూడా శ్రీముఖి నటించింది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

ఈ సినిమాలో సమంత తోడి కోడలిగా ఫుల్ హోమ్లీ గెటప్‌లో శ్రీముఖి బాగా మెప్పించింది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

శ్రీముఖికి సామ్‌కు మధ్య సన్నివేశాలను లేడీ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న వైనం థియేటర్లలో కనిపిస్తోంది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ యాక్టివ్‌గా ఉండే శ్రీముఖి తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోల్లో ఎంతో క్యూట్‌గా ఉంది.

Published by: Aruna Maharaju | Jun 20, 2026

VIEW ALL
Read Next Story