Sreemukhi: పట్టుచీరలో పద్దతిగా శ్రీముఖి.. చూడముచ్చటగా కన్పిస్తున్న యాంకరమ్మ
యాక్టింగ్పై ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో సినీ పరిశ్రమకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది శ్రీముఖి.
యాంకర్గా మంచి జోష్, హుషారుతో ఎప్పుడూ బుల్లితెర మీద సందడి చేస్తుంటుంది శ్రీముఖి.
అంతేకాకుండా మా ఇంటి బంగారం సినిమాలో కూడా శ్రీముఖి నటించింది.
ఈ సినిమాలో సమంత తోడి కోడలిగా ఫుల్ హోమ్లీ గెటప్లో శ్రీముఖి బాగా మెప్పించింది.
శ్రీముఖికి సామ్కు మధ్య సన్నివేశాలను లేడీ ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న వైనం థియేటర్లలో కనిపిస్తోంది.
సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ యాక్టివ్గా ఉండే శ్రీముఖి తాజాగా షేర్ చేసిన ఫోటోల్లో ఎంతో క్యూట్గా ఉంది.
VIEW ALL
Read Next Story