మహా భారతంతో పద్దెనిమిది పర్వాల మాదిరిగానే.. ఆయన పద్దెనిమిది సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో మెప్పించారు.
‘బుద్దిమంతుడు’, ‘కురుక్షేత్రం’ సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు శోభన్ బాబు
‘గోవుల గోపన్న’ చిత్రంలో ఓ పాటలో స్వప్న గీతంలో శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో కనిపించడం విశేషం.
‘నర్తనశాల’ సహా పలు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రల్లో మెప్పించారు కాంతారావు.
శ్రీ కృష్ణార్జున విజయం, పాండురంగడు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక ఎన్టీఆర్ బయోపిక్, భార్గవ రాముడు, కొన్ని చిత్రాల్లో పాటల్లో శ్రీకృష్ణుడి కనిపించడం విశేషం.
సాక్షి సినిమాలో కాసేపు అలా కృష్ణయ్య పాత్రలో కనిపించిన నటశేఖర కృష్ణ.
‘కన్నయ్య కిట్టయ్య’ చిత్రంలో కన్నయ్య పాత్రలో మెప్పించారు.
మోడ్రన్ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ‘కృష్ణార్జున’ లో నటించి మెప్పించడం విశేషం.
గోపాల గోపాల చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మోడ్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించారు.
యశోదా కృష్ణలో బాలకృష్ణుడిగా శ్రీదేవి
యశోదా కృష్ణలో అవతారపురుషుడిగా రామకృష్ణ నటించారు.
శ్రీకృష్ణావతారం సినిమాలో చిన్నప్పటి కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించిన హరికృష్ణ.
పాండురంగ మహత్యంలో విజయ నిర్మల బాలకృష్ణుడిగా నటించి మెప్పించారు.
‘దాన వీర శూర కర్ణ’లో మాస్టర్ హరికృష్ణ మనవడు ఎన్టీఆర్ నటించడం విశేషం..
కన్నడ ‘కురుక్షేత్’రంలో రవిచంద్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించారు.
యువరాజులో మహేష్ బాబు కాసేపు అలా శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.