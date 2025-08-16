తెలుగు తెరపై శ్రీ కృష్ణ పాత్రల్లో అలరించిన కథానాయకులు..

TA Kiran Kumar
Aug 16,2025
నందమూరి తారక రామారావు..

మహా భారతంతో పద్దెనిమిది పర్వాల మాదిరిగానే.. ఆయన పద్దెనిమిది సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో మెప్పించారు.

శోభన్ బాబు

‘బుద్దిమంతుడు’, ‘కురుక్షేత్రం’ సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు శోభన్ బాబు

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు

‘గోవుల గోపన్న’ చిత్రంలో ఓ పాటలో స్వప్న గీతంలో శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో కనిపించడం విశేషం.

కాంతారావు

‘నర్తనశాల’ సహా పలు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రల్లో మెప్పించారు కాంతారావు.

నందమూరి బాలకృష్ణ

శ్రీ కృష్ణార్జున విజయం, పాండురంగడు చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణ పాత్రల్లో నటించి మెప్పించారు. ఇక ఎన్టీఆర్ బయోపిక్, భార్గవ రాముడు, కొన్ని చిత్రాల్లో పాటల్లో శ్రీకృష్ణుడి కనిపించడం విశేషం.

కృష్ణ

సాక్షి సినిమాలో కాసేపు అలా కృష్ణయ్య పాత్రలో కనిపించిన నటశేఖర కృష్ణ.

రాజేంద్ర ప్రసాద్

‘కన్నయ్య కిట్టయ్య’ చిత్రంలో కన్నయ్య పాత్రలో మెప్పించారు.

నాగార్జున

మోడ్రన్ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ‘కృష్ణార్జున’ లో నటించి మెప్పించడం విశేషం.

పవన్ కళ్యాణ్

గోపాల గోపాల చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్ కూడా మోడ్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించారు.

శ్రీదేవి

యశోదా కృష్ణలో బాలకృష్ణుడిగా శ్రీదేవి

రామకృష్ణ

యశోదా కృష్ణలో అవతారపురుషుడిగా రామకృష్ణ నటించారు.

హరికృష్ణ నందమూరి

శ్రీకృష్ణావతారం సినిమాలో చిన్నప్పటి కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించిన హరికృష్ణ.

విజయ నిర్మల

పాండురంగ మహత్యంలో విజయ నిర్మల బాలకృష్ణుడిగా నటించి మెప్పించారు.

మూడో ఎన్టీఆర్

‘దాన వీర శూర కర్ణ’లో మాస్టర్ హరికృష్ణ మనవడు ఎన్టీఆర్ నటించడం విశేషం..

రవిచంద్రన్

కన్నడ ‘కురుక్షేత్’రంలో రవిచంద్రన్ శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో మెప్పించారు.

మహేష్ బాబు..

యువరాజులో మహేష్ బాబు కాసేపు అలా శ్రీ కృష్ణుడి పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.

