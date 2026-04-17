హీరోయిన్ శ్రీనిధి శెట్టి.. 1992 అక్టోబరు 21న కర్ణాటకలోని మంగళూరులో జన్మించింది.
మోడలింగ్పై ఆసక్తితో అందాల భామల ర్యాంప్ వాక్ పోటీల్లో ఎన్నో అవార్డులను గెలుచుకుంది
ఆ తర్వాత సినిమాలపై ఆసక్తితో కన్నడ 'కేజీఎఫ్ 1' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
అదే సినిమా పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సూపర్ హిట్ అవ్వడంతో దేశవ్యాప్తంగా అమ్మడికి మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.
ఆ తర్వాత విక్రమ్ నటించిన 'కోబ్రా' సినిమా బాక్సాఫీసు వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితం రాబట్టలేకపోయింది.
తెలుగులో 'హిట్ 3' సినిమాతో టాలీవుడ్ ప్రేక్షకులకు పరిచయం అయ్యింది.
'డీజే టిల్లు' ఫేమ్ సిద్ధూ జొన్నలగడ్డ హీరోగా తెరకెక్కిన 'తెలుసు కదా' సినిమాతో అలరించింది.
ప్రస్తుతం విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతోన్న 'ఆదర్శ కుటుంబం-AK 47' సినిమాలో నటిస్తోంది.