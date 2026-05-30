Super Star Krishna Multistarers: తన తోటి హీరోలతో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చేసిన మల్టీస్టారర్ మూవీస్..

ఆది సాయి కుమార్తో సుకుమారుడు సినిమాలో నటించాడు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ.
మాస్ మాహారాజ్ రవితేజతో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ బలాదూర్
తనయుడు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబుతో బాలనటుడిగా ఉన్నపుడు పలు చిత్రాల్లో నటించారు. హీరో అయ్యాకా రాజకుమారుడు, వంశీ, టక్కరి దొంగ సినిమాల్లో కలిసి స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. పెద్ద కుమారుడు రమేష్ బాబుతో పలు చిత్రాల్లో నటించారు.
సుమన్తో కలిసి సంభవం, ఈతరం నెహ్ర సహా పలు చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు.
అక్కినేని నాగేశ్వరరావుతో అక్కా చెల్లెళ్లు, హేమాహేమీలు,రాజకీయ చదరంగం సహా పలు మల్టీస్టారర్ చిత్రాల్లో నటించారు.
నాగార్జునతో కలిసి వారుసుడు, రాముడొచ్చాడు సినిమాల్లో నటించిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
గాడ్ ఆప్ మ్యాసెస్తో బాలకృష్ణతో కలిసి సుల్తాన్ సినిమాలో నటించిన సూపర్ స్టార్ కృష్ణ
రెబల్ స్టార్ కృష్ణంరాజుతో కలిసి 'యుద్దం, ఇంద్ర భవనం సహా పలు మల్టీస్టారర్ మూవీస్లో నటించారు.
నట భూషణ శోభన్ బాబుతో ముందడుగు, కృష్ణార్జునులు, కురుక్షేత్రం, పుట్టినిల్లు మెట్టినిల్లు సహా పలు మల్టీస్టారర్ చిత్రాల్లో నటించారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కలిసి తోడు దొంగలు, కొత్త పేట రౌడీ, కొత్త అల్లుడు సహా పలు చిత్రాల్లో సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మల్టీస్టారర్ మూవీస్ చేసారు. అందులో తోడు దొంగలు సినిమాలో ఇద్దరు హీరోలుగా నటించారు.
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ తో అన్నదమ్ముల సవాల్, రామ్ రాబర్డ్ రహీమ్, ఇద్దరూ అసాధ్యలే వంటి మల్టీస్టారర్ మూవీస్ చేశారు.
అన్న ఎన్టీఆర్తో కలిసి 'దేవుడు చేసిన మనుషులు, విచిత్ర కుటుంబం, వయ్యారి భామలు వగలమారి భర్తలు మొత్తంగా ఐదు మల్టీ స్టారర్ మూవీస్ చేసారు.