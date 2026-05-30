Super Star Krishna Top 10 Movies: సూపర్ స్టార్ కృష్ణ సినీ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన టాప్ చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

నంబర్ వన్ - సూపర్ స్టార్

కృష్ణ పనైపోయిందనుకుంటున్న సమయంలో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

సింహాసనం - ఇండస్ట్రీ హిట్

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ హీరోగా ద్విపాత్రాభినయం చేస్తూ డైరెక్షన్ వహించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

ముందడుగు - సూపర్ హిట్

శోభన్ బాబుతో కలిసి నటించిన ఈ సినిమా కృష్ణ కెరీర్‌లో మరో బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్‌లో ఒకటి.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

అగ్ని పర్వతం - ఇండస్ట్రీ హిట్

కే.రాఘవేంద్రరావు డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కృష్ణ కెరీర్‌లో మరో మెమరబుల్ మూవీ..

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

ఊరుకి మొనగాడు - బ్లాక్ బస్టర్

ఆ యేడాది అత్యధిక వసూళ్లను సాధించిన చిత్రంగా ‘ఊరుకు మొనగాడు’ సినిమా రికార్డులకు ఎక్కింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

ఈనాడు - ఇండస్ట్రీ హిట్

హీరోగా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ 200వ చిత్రం. కృష్ణ సరసన ఏ హీరోయిన్ లేకుండా నటించిన ఈ చిత్రం పెద్ద హిట్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

మాయదారి మల్లిగాడు - సూపర్ హిట్

విలనిజం ఉన్న క్యారెక్టర్‌లో మంచి హిట్ అందుకున్నాడు.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

పాడి పంటలు - బ్లాక్ బస్టర్

సూపర్ స్టార్ రైతు ఇతివృత్తంతో చేసిన ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

అల్లూరి సీతారామరాజు - ఇండస్ట్రీ హిట్..

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ చేసిన తొలి చారిత్రక యోధుడి సినిమా.. ఆల్ టైమ్ క్లాసిక్‌గా నిలిచిపోయింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

మోసగాళ్లకు మోసగాడు - బ్లాక్ బస్టర్ ..

తెలుగులో తొలి కౌబాయ్ చలన చిత్రం..

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

దేవుడు చేసిన మనుషులు - బ్లాక్ బస్టర్..

పద్మాలయా స్టూడియో బ్యానర్‌లో అన్న ఎన్టీఆర్‌తో చేసిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్‌ విజయం నమోదు చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

పండంటి కాపురం - బ్లాక్ బస్టర్

ఈ చిత్రంతో కృష్ణకు ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఇమేజ్ తీసుకొచ్చింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

గూఢచారి 116- బ్లాక్ బస్టర్

తెలుగులో తొలి క్రైమ్ జేమ్స్ బాండ్ మూవీ హీరోగా సూపర్ స్టార్ కృష్ణకు మంచి బ్రేక్ ఇచ్చింది.

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

తేనే మనసులు - బ్లాక్ బస్టర్..

హీరోగా సూపర్ స్టార్ కృష్ణ ఫస్ట్ మూవీ.. అంతేకాదు తెలుగులో ఫస్ట్ సోషల్ ఈస్ట్ మన్ కలర్ మూవీ..

Published by: TA Kiran Kumar | May 30, 2026

VIEW ALL

Buttermilk: హైబీపీ, గ్యాస్ సమస్యలకు చెక్ పెట్టే మజ్జిగ.. రోజూ తాగితే జరిగేది ఇదే!

Cobra VS Python: కోబ్రా వర్సెస్ కొండ చిలువ.. ఈ రెండింటిలో ఏది డెంజర్.. షాకింగ్ నిజాలు..

Faria Abdullah: చీరకట్టులో అందాల మెరుపులతో మైమరిపిస్తున్న ఫరియా అబ్దుల్లా

Niharika Konidela: క్రేజీ లుక్స్.. నిహారిక కొణిదెల చూపులకు నెటిజన్స్ ఫిదా
Read Next Story