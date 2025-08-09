నిజం: తేజ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘నిజం’. ఒక్కడు తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో విఫలమైంది.
నాని : మహేష్ బాబు హీరోగా ఎస్.జే.సూర్య హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు అర్ధం కాలేదు. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
అతిథి సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కి చిత్రం ‘అతిథి’. ఈ మూవీ మహేష్ కెరీర్ లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
ఖలేజా : త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఖలేజా’. ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. కానీ టీవీల్లో మాత్రం సూపర్ హిట్ నిలిచింది.
సైనికుడు గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైనికుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అనుకున్నంత రేంజ్ లో మెప్పించలేకపోయింది.
నేనొక్కడినే : సుకుమార్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘నేనొక్కడినే’. కల్ట్ క్లాసిక గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు అర్దం కాలేదు. కానీ టీవీల్లో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
ఆగడు : దూకుడు మూవీ తర్వాత శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఆగడు’. ఈ సినిమా అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
బ్రహ్మోత్సవం : శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన సినిమా ‘బ్రహ్మోత్సవం’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర అట్టర్ ఫ్లాప్ గా నిలిచింది.
స్పైడర్ : ఏ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా సూపర్ స్టార్ కెరీర్ లో రాడ్ రంబోలా మూవీస్ లో టాప్ లో నిలుస్తోంది. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
