Tabu Kiss Controversy: స్టార్ హీరోయిన్‌ని బలవంతం చేసిన హీరో..పార్టీలో అందరు చూస్తుండగా ముద్దు పెట్టాడు?!

Harish Darla
Jan 29,2026
బాలీవుడ్ నటుడు జాకీ ష్రాఫ్ ఓసారి మద్యం మత్తులో నటి టబు పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

1986లో జాకీ ష్రాఫ్, టబు సోదరి ఫరా నాజ్ కలిసి 'దిల్‌జలా' అనే సినిమాలో నటిస్తున్న సమయంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు సమాచారం.

షూటింగ్ కోసం మారిషస్ వెళ్లిన ఫరా నాజ్, తన వెంట సోదరి టబును కూడా తీసుకెళ్లారట. తర్వాత పార్టీలో ఈ ఘటన జరిగిందట.

పార్టీలో మద్యం సేవించి ఉన్న జాకీ ష్రాఫ్, అప్పుడే ఇండస్ట్రీలోకి వస్తున్న చిన్న వయస్కురాలైన టబును బలవంతంగా ముద్దు పెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారట.

జాకీ ష్రాఫ్ ప్రవర్తనను గమనించిన పక్కనే ఉన్న వ్యక్తులు వెంటనే స్పందించి, అతడిని పక్కకు నెట్టివేసి టబును రక్షించారట.

మరుసటి రోజు ఈ విషయంపై టబు సోదరి ఫరా నాజ్ తీవ్రంగా స్పందించి, మీడియాకు ఫిర్యాదు చేయడంతో పెద్ద గొడవ జరిగిందట.

ఈ అవమానంతో సీరియస్ అయిన టబు, తన కెరీర్‌లో జాకీ ష్రాఫ్‌తో కలిసి ఎప్పటికీ నటించకూడదని నిర్ణయించుకున్నారట.

ఇన్ని వివాదాలు ఉన్నప్పటికీ, టబు తన అద్భుత నటనతో రెండు జాతీయ అవార్డులను గెలుచుకుని, స్టార్‌గా ఎదిగింది.

