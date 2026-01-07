Tamannaah Fitness: 36 ఏళ్ల వయసులోనూ నాజూకు బొమ్మలా..తమన్నా ఫిట్‌నెస్ దిమ్మతిరిగే!

Harish Darla
Jan 07,2026
'హ్యాపీడేస్' చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమై..తెలుగు, తమిళ, హిందీ చిత్రసీమల్లో దాదాపుగా 89 సినిమాల్లో నటించింది

దక్షిణాదిన అత్యధిక పారితోషకం తీసుకునే హీరోయిన్లలో తమన్నా ఒకరిగా నిలిచింది.

తమన్నా ప్రస్తుతం నికర విలువైన ఆస్తులు రూ.120 కోట్లుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ముంబైలోని వెర్సోవాలో బేవ్యూ అపార్ట్‌మెంట్‌లో 14వ అంతస్తులో ఆమెకు విలాసవంతమైన నివాసం ఉంది

తమన్నాకు బీఎండబ్ల్యూ, మెర్సిడెజ్ బెంజ్, మిత్సుబిషి పజెరో వంటి సోర్ట్స్ కార్లు కూడా ఉన్నాయి

ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే 4.30 గంటలకు నిద్రలేచి తమన్నా వ్యాయామం ప్రారంభిస్తుందట

ఖర్జూరాలు, బాదంపాలు, డ్రైఫ్రూట్స్, కూరగాయలు, పండ్లు వంటి సహజమైన ఆహారాన్ని తీసుకుంటుందట

