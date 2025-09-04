వెండితెరపై టీచర్స్ పాత్రల్లో నట విశ్వరూపం చూపించిన తెలుగు హీరోలు..

వెండితెరపై టీచర్స్

వీళ్లతో పాటు పలువరు హీరోలు వీలైనపుడల్లా.. ఉపాధ్యాయుల వేషాలతో అలరించారు. అందులో ఎక్కువ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాలను అందుకున్నాయి.

మాస్టర్

చిరంజీవి హీరోగా సురేశ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మాస్టర్’. వినాయక్ దర్శకత్వంలో ‘ఠాగూర్’చిత్రంలో లెక్చర్ పాత్రలో మెప్పించారు.

సార్ - ధనుశ్

ప్రస్తుతం సమాజంలో విద్య అనేది కార్పోరేట్ లెవల్ కి మారింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యను కార్పరేటికరణకు వ్యతిరేకంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఉపాధ్యాయుల గొప్పతనాన్ని తెలిపేలా తెరకెక్కించారు.

సింహా - నందమూరి బాలకృష్ణ

బాలయ్య హీరోగా బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిన ‘సింహా’ చిత్రంలో లెక్చరర్ పాత్రలో నటించారు. అంతకు ముందు ‘వంశోద్దారకుడు’ సినిమాలో పీటీ టీచర్ పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.

సుందరకాండ - వెంకటేష్

కే.రాఘవేంద్రావు దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రంలో టీచర్ పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయాడు.

ఓనమాలు - రాజేంద్ర ప్రసాద్

రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఓనమాలు’. క్రాంతి మాధవ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఉపాధ్యాయులు గొప్పతనాన్ని చాటింది.

బడిపంతులు - నందమూరి తారక రామారావు

ఎన్టీఆర్ హీరోగా టైటిల్ రోల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బడి పంతులు’. ఈ సినిమా ఉపాధ్యాయ చిత్రాల్లో ఓ మైలు రాయిలా నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వతా ఎన్నో చిత్రాలు ఈ తరహా కథాంశంతో తెరకెక్కాయి.

విశ్వరూపం - ఎన్టీఆర్

బడి పంతులు తర్వాత విశ్వరూపం చిత్రంలో కూడా లెక్చరర్ పాత్రలో తన నట విశ్వరూపం ప్రదర్శించారు అన్నగారు.

మిరపకాయ్ - రవితేజ

రవితేజ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరపకాయ్’. ఈ సినిమాలో రవితేజ.. లెక్చరర్ పాత్రలో నటించి మెప్పించాడు

గోల్కొండ హై స్కూల్ - సుమంత్

సుమంత్ హీరోగా ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోల్కొండ హై స్కూల్’. ఈ సినిమా మంచి ఉపాధ్యాయ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు – గురు బ్రహ్మ

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు పలు చిత్రాల్లో టీచర్ పాత్రలో నటించినా.. అందులో గురు బ్రహ్మ మూవీ కూడా ఒకటి.

నాని – మజ్ను

మజ్నులో నాని లెక్చరర్ పాత్రలో కాసేపు అలా అలరించాడు.

విజయ్ దేవరకొండ – గీత గోవిందం

ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ కొంత సేపు మాత్రం లెక్చరర్ పాత్రలో కాసేపు అలా అలరించారు.

హై హై నాయకా – నరేష్

జంధ్యాల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో చెడు మార్గంలో వెళుతున్న ఓ విద్యార్ధిని సరైన మార్గంలో పెట్టే ఉపాధ్యాయుడు పాత్రలో మెప్పించారు నరేష్.

