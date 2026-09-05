వెండితెరపై మాస్టర్ పాత్రల్లో అలరించి తెలుగు హీరోలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

రవితేజ - మిరపకాయ్

రవితేజ హీరోగా హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిరపకాయ్’. ఈ సినిమాలో రవితేజ.. లెక్చరర్ పాత్రలో నటించి మెప్పించాడు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

హై హై నాయకా – నరేష్

నరేష్ హై హై నాయకా మూవీలో టీచర్ పాత్రలో అలరించార. వీళ్లతో పాటు పలువరు హీరోలు వీలైనపుడల్లా.. ఉపాధ్యాయుల వేషాలతో అలరించారు. అందులో ఎక్కువ చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాలను అందుకున్నాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

గోల్కొండ హై స్కూలు సుమంత్

సుమంత్ హీరోగా ఇంద్రగంటి మోహనకృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోల్కొండ హై స్కూల్’. ఈ సినిమా మంచి ఉపాధ్యాయ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

విజయ్ దేవరకొండ – గీత గోవిందం

గీతా గోవిందం సినిమాలో లెక్చరర్ పాత్రలో అలరించిన విజయ్ దేవరకొండ

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

నాని – మజ్ను

మజ్నులో నాని లెక్చరర్ పాత్రలో మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

రాజేంద్ర ప్రసాద్ – ఓనమాలు

రాజేంద్ర ప్రసాద్ ముఖ్యపాత్రలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఓనమాలు’. క్రాంతి మాధవ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఉపాధ్యాయులు గొప్పతనాన్ని చాటింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

అక్కినేని నాగేశ్వరరావు – గురు బ్రహ్మ

అక్కినేని నాగేశ్వర రావు గురు బ్రహ్మ సహా పలు చిత్రాల్లో లెక్చరర్ పాత్రలో మెప్పించడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

ఎన్టీఆర్ – బడి పంతులు, విశ్వరూపం

ఎన్టీఆర్ హీరోగా టైటిల్ రోల్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బడి పంతులు’. ఈ సినిమా ఉపాధ్యాయ చిత్రాల్లో ఓ మైలు రాయిలా నిలిచిపోయింది. ఆ తర్వతా ఎన్నో చిత్రాలు ఈ తరహా కథాంశంతో తెరకెక్కాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

వెంకటేష్ – సుందరకాండ

కే.రాఘవేంద్రావు దర్శకత్వంలో విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రంలో టీచర్ పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయాడు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

ధనుశ్ – సార్

ప్రస్తుతం సమాజంలో విద్య అనేది కార్పోరేట్ లెవల్ కి మారింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యను కార్పరేటికరణకు వ్యతిరేకంగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఉపాధ్యాయుల గొప్పతనాన్ని తెలిపేలా తెరకెక్కించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

బాలకృష్ణ – సింహా

నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా బోయపాటి శ్రీను తెరకెక్కిన ‘సింహా’ చిత్రంలో లెక్చరర్ పాత్రలో నటించారు. అంతకు ముందు ‘వంశోద్దారకుడు’ సినిమాలో పీటీ టీచర్ పాత్రలో నటించి మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

చిరంజీవి – మాస్టర్

చిరంజీవి హీరోగా సురేశ్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మాస్టర్’. వినాయక్ దర్శకత్వంలో ‘ఠాగూర్’చిత్రంలో లెక్చర్ పాత్రలో మెప్పించారు.

Published by: TA Kiran Kumar | Sep 05, 2026

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వెండితెర పంతులమ్మలు.. టీచర్స్ పాత్రల్లో మెప్పించిన తెలుగు హీరోయిన్స్..
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