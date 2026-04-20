విమాన హైజాక్‌లపై హిందీలో తెరకెక్కిన చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Apr 20,2026
దురంధర్ (2025)

రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిద్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 1999 కాందహార్ హైజాక్ విమాన నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. దీంతో పాటు పలు వెబ్ సిరీస్ లు ఈ హైజాక్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కడం విశేషం.

బెల్ బాటమ్ (2021)

1980ల నేపథ్యంలో జరిగిన నిజ జీవిత ఘటనల ఆధారంగా ‘బెల్ బాటమ్’ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ ముఖ్యపాత్రలో నటించారు.

ఎయిర్‌లిఫ్ట్ (2016)

ఇది విమాన హైజాకింగ్ కథ కాకపోయినా.. అక్షయ్ కుమార్ నటించిన ఈ చిత్రం, ఇరాక్-కువైట్ యుద్ధ సంక్షోభం సమయంలో అక్కడ చిక్కుకుపోయిన భారతీయులను తరలించడానికి చేపట్టిన భారీ ఆపరేషన్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

ఆంఖేన్ (2002)

ఆంఖే మూవీ కథ బ్యాంకు దోపిడీ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పటికీ.. ఇందులో విమాన హైజాక్‌కు సంబంధించిన స్మాల్ స్టోరీ ఈ మూవీలో ఉంది.

జమీన్ (2003)

రోహిత్ శెట్టి దర్శకత్వంలో అజయ్ దేవ్‌గన్, అభిషేక్ బచ్చన్ నటించిన ఈ చిత్రం. ఈ సినిమాను కాందహార్ విమాన హైజాక్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది.

యే దిల్ ఆషికానా (2002)

ప్రేమ,ప్రతీకారం నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం కథ ఉగ్రవాదులు విమానాన్ని నాటకీయంగా హైజాక్ చేయడం నేపథ్యంలో రావడం విశేషం.

నీర్జా (2016)

1986లో కరాచీలో జరిగిన పాన్ ఆమ్ ఫ్లైట్ 73 హైజాక్ నేపథ్యంలో ‘నీర్జా’ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ప్రయాణీకులను కాపాడుతూ తన ప్రాణాలను త్యాగం చేసిన ఎయిర్ హోస్టెస్ నీర్జా భానోత్ జీవిత కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. మంచి విజయం సాధించింది.

యోధ (2024)

విమాన హైజాక్ పై తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో సిద్ధార్ధ్ మల్హోత్ర, దిశా పటానీ, రాశీ ఖన్నా ఇతర ముఖ్యపాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల మెప్పు పొందింది.

