చిరంజీవి, బి.గోపాల్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన తొలి చిత్రం ‘స్టేట్ రౌడీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్ గా నిలిచింది.
బి.గోపాల్ తొలిసారి మెగాఫోన్ పట్టుకొని శారద ముఖ్యపాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ప్రతిధ్వని’. ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ గా నిలిచింది.
అక్కినేని నాగేశ్వర రావు, నాగార్జున తండ్రీ కొడుకులుగా నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో బాలకృష్ణ తొలిసారి నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
బాలకృష్ణ పోలీస్ ఇన్ స్పెక్టర్ పాత్రలో నటించిన రౌడీ ఇన్ స్పెక్టర్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచి.. ఇండస్ట్రీ హిట్ కు అడుగు దూరంలో నిలిచింది.
మోహన్ బాబు ను హీరోగా రీ లాంఛ్ చేసిన సినిమాగా నిలిచింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
వెంకటేష్, దివ్యభారతి హీరో, హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం 1990లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది.
బాలకృష్ణ హీరోగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఫ్యాక్షన్ చిత్రాల్లో ట్రెండ్ సెట్టర్ గా ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
చిరంజీవి తొలిసారి ఫ్యాక్షనిస్ట్ గా నటించిన ఈ చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
- బి. గోపాల్, బాలకృష్ణ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన నాల్గో చిత్రం ‘నరసింహానాయుడు’. తొలిసారి వందకు పైగా కేంద్రాల్లో 100 రోజులు నడిచిన సినిమాగా రికార్డులకు ఎక్కింది.