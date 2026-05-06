తమిళ పొన్ను త్రిష కెరీర్‌ ను మలుపు తిప్పిన టాప్ తెలుగు చిత్రాలు ఇవే..

ప్రభాస్ హీరోగా శోభన్ దర్శకుడిగా పరిచయమైన ఈ సినిమాతో త్రిషకు తెలుగులో మంచి బ్రేక్ వచ్చింది. ఒక రకంగా ప్రభాస్, త్రిషకు తొలి హిట్ ఈ సినిమాతో దక్కింది. ఈ సినిమా తర్వాత వీరిద్దరు వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు.
ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో సిద్ధార్ద్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాలో త్రిష నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఫస్ట్ మూవీ అతడు. ఈ సినిమాలో త్రిష తన నటనతో ప్రేక్షకులను అట్రాక్ట్ చేసింది.
వెంకటేష్ హీరోగా రాఘవ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సినిమా 'ఆడవారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే'. ఈ సినిమా కూడా త్రిష కెరీర్లో ప్రత్యేకంగా నిలిచిపోయింది.
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో నాగార్జున అక్కినేని హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర హిట్గా నటించింది. ఈ సినిమా త్రిష కెరీర్లో మరో హిట్గా నిలిచింది.
రవితేజ హీరోగా వి.వి.వినాయక్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ 'కృష్ణ'. ఈ మూవీ త్రిష కెరీర్లో మరో మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది.
వెంకటేష్ హీరోగా త్రిష హీరోయిన్ గా నటించిన చిత్రం ‘బాడీ గార్డ్’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర మంచి విజయాన్నే అందుకుంది.
ప్రభాస్ హీరోగా త్రిష హీరోయిన్ గా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘బుజ్జిగాడు’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ మోస్తరు విజయాన్ని నమోదు చేసింది.
వెంకటేష్ హీరోగా శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘నమో వెంకటేశా’. ఈ చిత్రం త్రిష కెరీర్ లో మంచి విజయాన్నే అందుకుంది.
ఏఆర్ మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో నాగబాబు అంజనా ప్రొడక్షన్ నిర్మాణంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘స్టాలిన్’. ఈ సినిమాలో చిరంజీవి సరసన త్రిష నటించింది. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరు విజయం సాధించింది.