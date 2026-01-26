మొదట్లో సైడ్ క్యారెక్టర్లు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా కనిపించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు
ప్రస్తుతం సౌత్ ఇండియా స్టార్ హీరోయిన్గా కొనసాగుతున్న ఈమె ఒకప్పుడు హీరోయిన్ వెనుక చిన్న పాత్రలు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు.
కీర్తి సురేష్ చిన్న వయసులో బాలనటిగా మొదలై ఇప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్గా మారారు.
సాయి పల్లవి సైడ్ రోల్స్తో ప్రారంభించి తన నటనతో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నారు.
కాజల్ అగర్వాల్ మొదట చిన్న పాత్రలు చేసి తర్వాత లీడ్ రోల్స్లో వెలుగులోకి వచ్చారు.
నిత్యా మీనన్ కూడా సపోర్టింగ్ రోల్స్ నుంచే కెరీర్ మొదలుపెట్టారు.
ఆయిష్వర్య రాజేష్ క్యారెక్టర్ పాత్రలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.