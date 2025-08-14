ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు.. మన దేశభక్తిని మరింత ఉత్తేజపరిచే తెలుగు సినిమాలు ఏమిటంటే..
కృష్ణవంశీ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఖడ్గం సినిమా Patriotic సినిమాల్లోనే ఒక క్లాసిక్ గా నిలిచింది.
సీనియర్ ఎన్టీఆర్ హీరోగా వచ్చిన సర్దార్ పాపారాయుడు సినిమా అప్పట్లో బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని అందుకుంది
సీతారామం సినిమాలో దేశభక్తితో పాటు హృదయాన్ని హత్తుకునే ప్రేమకథ కూడా ప్రేక్షకులను మెప్పిస్తుంది
ఉన్నికృష్ణన్ బయోపిక్ గా వచ్చిన మేజర్ సినిమా.. దేశభక్తి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎంతో నచ్చే సినిమా అని చెప్పవచ్చు.
రానా హీరోగా వచ్చిన ఘాజి ప్రతి నిమిషం కూడా ఎంతో ఆసక్తిగా సాగుతూ మనందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.
ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమా దేశభక్తి సినిమాల్లో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో తెలిసిన విషయమే.
