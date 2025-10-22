రాజమౌళి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'బాహుబలి 2'. ఈ సినిమా తెలుగులోనే కాదు భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో బిగ్గెస్ట్ ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది.
రాజమౌళితో చేసిన బాహుబలి 1 సినిమాతో ప్రభాస్ ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ అయ్యాడు. తెలుగులో రూ. 100 కోట్ల షేర్ అందుకున్న తొలి తెలుగు చిత్రం ఇదే. ఈ రేంజ్ లో అన్ని భాషల్లో హిట్టైన చిత్రం ఇదేనేమో. ఈ చిత్రం అప్పటి వరకు ఉన్న అన్ని రికార్డులను ఈజీగా క్రా
నాగ్ అశ్విన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాహుబలి తర్వాత ఆ రేంజ్ సక్సెస్ ను అందించింది. ఈ సినిమాలో ప్రభాస్... కర్ణుడిగా.. భైరవుడిగా రెండు పాత్రల్లో మెప్పించాడు.
ప్రశాంత్ నీల్ డైరెక్షన్ లో రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది. అంతేకాదు బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ ఈ చిత్రంతో పవర్ ఫుల్ కమ్ బ్యాక్ ఇచ్చాడు.
రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తొలిసారి ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ఛత్రపతి’. ఈ సినిమా రెబల్ స్టార్ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిర్చి’. ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ తొలిసారి రూ. 40 కోట్ల క్లబ్బులో చేరాడు.
దశరథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్’. ఈ చిత్రం ప్రభాస్ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచింది.
కరుణాకరన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాతో ప్రభాస్ కు రెబల్ ఇమేజ్ నుంచి డార్లింగ్ ఇమేజ్ వచ్చింది.
శోభన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘వర్షం’ సినిమాతో హీరోగా ప్రభాస్ తొలి సక్సెస్ అందుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి హీరోగా వెనుదిరిగి చూసుకోలేదు.
బాహుబలి తర్వాత సుజిత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సాహో’. ఈ సినిమా స్టైలిష్ యాక్షన్ ఎంటర్టేనర్ గా ప్రేక్షకుల మన్ననలు అందుకుంది.
