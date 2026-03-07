హీరోయిన్ త్రిష తన చర్మ సంరక్షణ కోసం కేవలం సహజమైన సౌందర్య ఉత్పత్తులను మాత్రమే వినియోగిస్తుంది.
ఉదయాన్నే ఒక గ్రీన్ టీ లేదా వేడినీటిలో నిమ్మరసం కలిసి తీసుకుంటుంది.
త్రిష తన ఆహారంలో విటమిన్-సి ఉండే నిమ్మకాయలు, నారింజ వంటి పండ్లను తీసుకుంటుంది
తన చర్మం పొడిబారకుండా రోజూ తగినంత నీటిని తాగుతూ హైడ్రేటెడ్గా ఉంటుంది.
షూటింగ్ సమయాల్లో కూడా హీరోయిన్ త్రిష ఎక్కువగా మేకప్ చేసుకోదట
ఎండ నుంచి తన చర్మాన్ని కాపాడుకునేందుకు నాణ్యమైన సన్స్క్రీన్ లోషన్స్తో పాటు విటమిన్-సి ఉన్న నైట్ క్రీములను వినియోగిస్తుందట
అదే విధంగా తన ఆహారాల్లో హానికరమైన చక్కెరను త్రిష పూర్తిగా నిషేధించిందట.