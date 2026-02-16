త్రిష చర్మం మెరుస్తుండడానికి కారణం విటమిన్-సి. రోజూ ఆమె ఆహారంలో నిమ్మకాయ, నారింజ ఉండేలా చూసుకుంటుంది
ఉదయాన్నే కాఫీ, టీకి బదులుగా గ్రీన్ టీ లేదా గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం తాగుతుంది
త్రిష రోజూ తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల హైడ్రేట్గా ఉండి చర్మం తాజాగా కనిపిస్తుంది
షూటింగ్స్ లేని సమయంలో త్రిష అస్సలు మేకప్ వేసుకోదట. క్రీమ్ పూయకుండా నేచురల్గా చర్మం గాలి పీల్చేందుకు సహకరిస్తుందట
త్రిష తన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచేందుకు రోజూ ధ్యానం, యోగా చేస్తుందట
జంక్ ఫుడ్కి బదులుగా ఆమె కూరగాయలు, పండ్లు తీసుకుంటుదట. ఇంట్లో వండిన వంటే తీసుకుంటుందట
త్రిష రోజూ యోగాతో పాటు వ్యాయామాలు కూడా చేస్తుందట. ఈమెకు స్విమ్మింగ్ అంటే ఇష్టమట.