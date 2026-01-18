Trisha Net Worth: 42 ఏళ్ల వయసులోనూ పెళ్లి చేసుకోకుండా..కోట్లకు అధిపతి అయిన హీరోయిన్!

Harish Darla
Jan 18,2026
';


దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో రెండు దశాబ్దాలుగా 'క్వీన్'గా వెలుగుతున్న త్రిష కృష్ణన్ ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా?

 ';


త్రిష నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.85 కోట్లు నుండి రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.

 ';


ప్రస్తుతం త్రిష ఒక్కో సినిమాకు రూ.5 కోట్లు నుండి రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారట.

 ';


సీనియర్ హీరోయిన్లలో అధిక పారితోషకం తీసుకునే వారిలో త్రిష ఒకరు.

 ';


చెన్నైలోని ఖరీదైన ప్రాంతమైన ఆళ్వార్‌పేటలో త్రిషకు ఒక విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.7 కోట్లు?

 ';


మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఎస్-క్లాస్, బిఎమ్‌డబ్ల్యూ 5 సిరీస్, ఆడి క్యూ7 వంటి ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లు త్రిష వద్ద ఉన్నాయి.

 ';


కేవలం సినిమాలే కాకుండా హార్లిక్స్, కోల్గేట్, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్‌గా వ్యవహరిస్తూ కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారు.

 ';


చెన్నైతో పాటు లండన్‌లో కూడా త్రిషకు కొన్ని స్థిరాస్తులు (Properties) ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం ఉంది.

 ';


సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు, వెబ్ సిరీస్‌ల (ఉదాహరణకు 'బృంద') ద్వారా కూడా ఆమె భారీగానే ఆర్జిస్తున్నారు.

 ';

