దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో రెండు దశాబ్దాలుగా 'క్వీన్'గా వెలుగుతున్న త్రిష కృష్ణన్ ఎంత సంపాదించిందో తెలుసా?
త్రిష నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ.85 కోట్లు నుండి రూ.100 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.
ప్రస్తుతం త్రిష ఒక్కో సినిమాకు రూ.5 కోట్లు నుండి రూ.10 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారట.
సీనియర్ హీరోయిన్లలో అధిక పారితోషకం తీసుకునే వారిలో త్రిష ఒకరు.
చెన్నైలోని ఖరీదైన ప్రాంతమైన ఆళ్వార్పేటలో త్రిషకు ఒక విలాసవంతమైన ఇల్లు ఉంది. దీని విలువ సుమారు రూ.7 కోట్లు?
మెర్సిడెస్ బెంజ్ ఎస్-క్లాస్, బిఎమ్డబ్ల్యూ 5 సిరీస్, ఆడి క్యూ7 వంటి ఖరీదైన లగ్జరీ కార్లు త్రిష వద్ద ఉన్నాయి.
కేవలం సినిమాలే కాకుండా హార్లిక్స్, కోల్గేట్, ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తూ కోట్లలో సంపాదిస్తున్నారు.
చెన్నైతో పాటు లండన్లో కూడా త్రిషకు కొన్ని స్థిరాస్తులు (Properties) ఉన్నట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం ఉంది.
సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్లు, వెబ్ సిరీస్ల (ఉదాహరణకు 'బృంద') ద్వారా కూడా ఆమె భారీగానే ఆర్జిస్తున్నారు.