Trisha Photos: 40 ఏళ్లైనా 25 పడుచుపిల్లగా మారిపోయింది హీరోయిన్ త్రిష!

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

త్రిష చర్మం మెరుస్తుండడానికి కారణం విటమిన్-సి.

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

రోజూ ఆమె ఆహారంలో నిమ్మకాయ, నారింజ ఉండేలా చూసుకుంటుంది

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

ఉదయాన్నే కాఫీ, టీకి బదులుగా గ్రీన్ టీ లేదా గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మకాయ రసం తాగుతుంది

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

త్రిష రోజూ తగినంత నీరు తీసుకోవడం వల్ల హైడ్రేట్‌గా ఉండి చర్మం తాజాగా కనిపిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

షూటింగ్స్ లేని సమయంలో త్రిష అస్సలు మేకప్ వేసుకోదట. క్రీమ్ పూయకుండా నేచురల్‌గా చర్మం గాలి పీల్చేందుకు సహకరిస్తుందట

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

త్రిష తన మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచేందుకు రోజూ ధ్యానం, యోగా చేస్తుందట

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

జంక్ ఫుడ్‌కి బదులుగా ఆమె కూరగాయలు, పండ్లు తీసుకుంటుదట. ఇంట్లో వండిన వంటే తీసుకుంటుందట

Published by: Harish Darla | Jul 02, 2026

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