రణ్బీర్ కపూర్, ఆలియా భట్ కొన్నేళ్లు ప్రేమించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇరు కుటుంబ సభ్యుల ఆమోదంతోనే వీళ్లిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు.
అభిషేక్, ఐశ్వర్య కొన్ని సినిమాల్లో కలిసి నటించిన తర్వాత ఒకింటి వారయ్యరు.
ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న జంటల్లో సైఫ్ అలీ ఖాన్, కరీనా కపూర్లు కూడా పెళ్లి చేసుకున్న వారి జాబితా ఉన్నారు. అంతకు ముందు ఈయన అమృతా సింగ్ను పెళ్లి చేసుకున్నారు.
'తుజే మేరే కసమ్' సినిమాతో కలిసి నటించిన రితేష్, జెనీలియా ఆ తర్వాత తమ ప్రేమను కంటిన్యూ చేసి పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీళ్లతో పాటు బాలీవుడ్లో పెళ్లి చేసుకున్న సీనియర్ హీరో, హీరోయిన్లు చాలా మందే ఉన్నారు.
రణ్వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణే ఎన్నో సినిమాల్లో కలిసి నటించిన తర్వాత ఒకింటి వారయ్యరు. ప్రస్తుతం వీళ్లిద్దరు బాలీవుడ్లో అగ్రశ్రేణి నాయికా, నాయకులుగా రాణిస్తున్నారు.
అక్షయ్ కుమార్, ట్వింకిల్ ఖన్నా కూడా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న జాబితాలో ఉన్నారు.
కొన్ని సినిమాల్లో కలసి నటించిన తర్వాత ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు.
బాలీవుడ్లో అత్యంత క్యూట్ కపుల్స్లో సిద్ధార్ధ్ మల్హోత్ర, కియారా అద్వానీ ఒకరు. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్ ఉన్న దశలోనే వీళ్లు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు.
విక్కీ కౌశల్, కత్రినా కైఫ్ ఒక్క సినిమాలో కలిసి నటించకపోయినా.. వీళ్లిద్దరు ఆఫ్ స్క్రీన్ రొమాన్స్ కంటిన్యూ చేసి 2021 ఎండింగ్లో పెళ్లితో శుభం కార్డు వేశారు.
ప్రియాంక చోప్రా, నిక్ జోనస్ కూడా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక ప్రియాంక కంటే నిక్ జోనస్ ఏజ్లో చాలా చిన్నవాడు.
బాలీవుడ్ కమ్ క్రికెట్ విషయానికొస్తే.. వీళ్లిద్దరు కూడా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అనుష్క సినిమాలను పూర్తిగా తగ్గేంచేసింది.
అజయ్ దేవగణ్, కాజోల్ ఎన్నో సినిమాల్లో కలిసి నటించిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు.