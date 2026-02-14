ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు జీవీ ప్రకాష్, సైంధవి దంపతులు గతేడాది విడాకులు తీసుకుంటున్నారు.
రజినీకాంత్ పెద్ద కూతురు ఐశ్వర్య, ధనుశ్ కూడా ఎన్నో ఏళ్ల సంసార జీవితం తర్వాత వీళ్లు విడాకులు తీసుకున్నారు.
మంచు మనోజ్, ప్రణతి రెడ్డిల వివాహాం బంధం కూడా బీటలు వారింది. ఆ తర్వాత మంచు మనోజ్.. భూమా మౌనికా రెడ్డిని రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు.
మెగా కూతరు నిహారిక, చైతన్య జొన్నలగడ్డ పరస్పర విరుద్ద అభిప్రాయాలతో విడాకులు తీసుకున్నారు. వీరిద్దరి పెళ్లితోపాటు విడాకులు ఇష్యూ పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారింది.
సమంత, నాగ చైతన్యల పెళ్లి ఎంత అట్టహాసంగా జరిగిందో.. వీరిద్దరి విడాకుల వ్యవహారం కూడా అంతే ఇండస్ట్రీలో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది
కమల్ హాసన్ కూడా మొదటి భార్య వాణి గణపతికి విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత సారికను రెండో వివాహాం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమకు కూడా విడాకులు ఇచ్చేసారు.
హీరోయిన్ అమలా పాల్, దర్శకుడు ఏఎల్ విజయ్ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాత విభేదాల కారణంగా విడిపోయారు. ఇద్దరు రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
ప్రకాష్ రాజ్ కూడా తన మొదటి భార్యకు విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత పోనీ వర్మను రెండో వివాహాం చేసుకున్నారు.
పవన్ కళ్యాణ్ తన మొదటి భార్య నందినికి విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాత రేణు దేశాయ్ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు.ఆ తర్వాత ఆమెకు విడాకులు ఇచ్చారు.
నాగ చైతన్య అమ్మనాన్నలైన నాగార్జున, లక్ష్మిలు కూడా విడిపోయారు. అమ్మ లక్ష్మికి విడాకులు ఇచ్చిన తర్వాతే అమలను పెళ్లి చేసుకున్నారు నాగార్జున.
సుమంత్, కీర్తి రెడ్డిలు వివాహాం బంధం కొన్నేళ్ల తర్వాత పెటాకులు అయింది. వీళ్లతో పాటు ఇంకా చాలా మంది ఎంతో మందిని విడాకులు తీసుకున్న వాళ్లలో ఉన్నారు.
బాలీవుడ్లో హృతిక్ రోషన్తో పాటు ఆమీర్ ఖాన్ సహా ఎంతో మంది సెలబ్రిటీలు విడాకులు తీసుకున్నారు.