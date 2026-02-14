తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న జంటలు.. ఎవరెనున్నారంటే..

TA Kiran Kumar
Feb 14,2026
వరుణ్ తేజ్ - లావణ్య త్రిపాఠి

కొన్ని సినిమాల్లో కలిసి నటించిన వరుణ్‌ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠిలు.. గతేడాది పెద్దలను ఒప్పించి మూడు ముళ్ల బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.

అల్లు అర్జున్ - స్నేహా రెడ్డి

అల్లు అర్జున్, స్నేహారెడ్డిలు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఇక స్నేహా రెడ్డికి సినీ రంగంతో అసలు సంబంధం లేదు.

నాని - అంజనా

నాచురల్ స్టార్ నాని భార్య కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్‌గా పనిచేస్తూ ఉండేది. ఈమె బెంగళూరులోని నిఫ్ట్‌లో కాలేజిలో ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ పూర్తి చేసిన అంజనా.. ఇపుడు ఆర్కా మీడియాలో పనిచేస్తోంది. వీళ్లిద్దరిది కూడా ప్రేమ వివాహామే.

మహేష్ బాబు - నమ్రత

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రత తొలిసారి వంశీ సినిమాలో కలిసి నటించారు. ఈ తర్వాత ఒకరి అభిప్రాయాలు కలిసిన తర్వాత ఏడడుగులు వేశారు.

పవన్ కళ్యాణ్ - రేణు దేశాయ్

పవన్ కళ్యాణ్, రేణు దేశాయ్.. పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'బద్రి' సినిమాలో తొలిసారి కలిసి నటించారు. ఆ తర్వాత వీళ్లిద్దరు కొన్నేళ్లు డేటింగ్ చేసి ఓ పిల్లాడు పుట్టిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు.

నాగ చైతన్య - శోభిత

2024 డిసెంబర్ 4న వీళ్లిద్దరు పెళ్లి అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది.

రామ్ చరణ్ - ఉపాసన కొణిదెల

రామ్ చరణ్‌ సినీ రంగానికి చెందిన వ్యక్తి. ఉపాసన అపోలో హాస్పిటల్స్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన వ్యక్తి. ఓ పార్టీలో కలుసుకున్న వీళ్లు ఒకిరినొకరు ప్రేమించుకొని పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటయ్యారు.

వీళ్లతో పాటు సినీ ఇండస్ట్రీలో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. అందులో కొంత మంది మేజర్ కపుల్స్ ను మాత్రమే మేము ప్రస్తావించాము.

