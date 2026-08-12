సూపర్ స్టార్ హీరోగా పరశురామ్ పేట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'సర్కారు వారి పాట'. ఈ మూవీ మిక్స్డ్ టాక్తో మంచి వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం.
కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాజకుమారుడు’. తొలి చిత్రంతోనే హీరోగా సక్సెస్ అందుకున్నాడు మహేష్ బాబు.
మహేష్ బాబు హీరోగా అల్లరి నరేష్ కీలక పాత్రలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'మహర్షి'. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్లో డిఫరెంట్ చిత్రంగా నిలిచింది.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ రెండోసారి కలిసి పనిచేసిన చిత్రం 'భరత్ అను నేను'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం 'సరిలేరు నీక్వెవరు'. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు సరసన రష్మిక మందన్న కథానాయికగా యాక్ట్ చేసింది.
మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అతడు’. ఈ మూవీ తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో కల్ట్ క్లాసిక్ గా నిలిచింది.
కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మురారి’. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్ లోనే తొలి బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పాలి. 175 రోజులు నడిచిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.
గుణశేఖర్ డైరెక్షన్లో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఒక్కడు’.ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర హీరోగా మహేష్ స్టామినా ఏంటో తెలియజేసింది.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ కాంబోలో తెరకెక్కిన ఫస్ట్ మూవీ ‘శ్రీమంతుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిర్మాతలను శ్రీమంతులను చేసింది.
మహేష్ బాబు, శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దూకుడు’. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్లోనే డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.
ఎవడు కొడితే దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు అని మహేష్ పోకిరిలో చెప్పిన డైలాగులు ఓ రేంజ్ లో పేలాయి. పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. ఈ సినిమా తర్వాత మహేష్ బాబు ప్రిన్స్ నుంచి సూపర్ స్టార