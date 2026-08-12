సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన చిత్రాలు..

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

సర్కారు వారి పాట

సూపర్ స్టార్ హీరోగా పరశురామ్ పేట్ల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'సర్కారు వారి పాట'. ఈ మూవీ మిక్స్‌డ్ టాక్‌తో మంచి వసూళ్లను రాబట్టడం విశేషం.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

రాజకుమారుడు

కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘రాజకుమారుడు’. తొలి చిత్రంతోనే హీరోగా సక్సెస్ అందుకున్నాడు మహేష్ బాబు.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

మహర్షి

మహేష్ బాబు హీరోగా అల్లరి నరేష్ కీలక పాత్రలో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం 'మహర్షి'. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్‌లో డిఫరెంట్ చిత్రంగా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

భరత్ అను నేను

సూపర్ స్టార్ మహేష్‌ బాబు, కొరటాల శివ రెండోసారి కలిసి పనిచేసిన చిత్రం 'భరత్ అను నేను'. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

సరిలేరు నీకెవ్వరు

అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్‌లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం 'సరిలేరు నీక్వెవరు'. ఈ చిత్రంలో మహేష్ బాబు సరసన రష్మిక మందన్న కథానాయికగా యాక్ట్ చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

అతడు

మహేష్ బాబు, త్రివిక్రమ్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అతడు’. ఈ మూవీ తెలుగు చలన చిత్ర పరిశ్రమలో కల్ట్ క్లాసిక్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

మురారి

కృష్ణవంశీ డైరెక్షన్‌లో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘మురారి’. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్ లోనే తొలి బ్లాక్ బస్టర్ అని చెప్పాలి. 175 రోజులు నడిచిన చిత్రంగా రికార్డులు క్రియేట్ చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

ఒక్కడు

గుణశేఖర్ డైరెక్షన్‌లో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఒక్కడు’.ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర హీరోగా మహేష్ స్టామినా ఏంటో తెలియజేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

శ్రీమంతుడు

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, కొరటాల శివ కాంబోలో తెరకెక్కిన ఫస్ట్ మూవీ ‘శ్రీమంతుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర నిర్మాతలను శ్రీమంతులను చేసింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

దూకుడు

మహేష్ బాబు, శ్రీను వైట్ల కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దూకుడు’. ఈ చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్‌లోనే డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

పోకిరి

ఎవడు కొడితే దిమ్మ దిరిగి మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుందో వాడే పండుగాడు అని మహేష్ పోకిరిలో చెప్పిన డైలాగులు ఓ రేంజ్ లో పేలాయి. పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీ‌ హిట్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమా తర్వాత మహేష్ బాబు ప్రిన్స్ నుంచి సూపర్ స్టార

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

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