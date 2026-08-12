మహష్ బాబు కెరీర్‌లో అట్టర్ ఫ్లాప్ డిజాస్టర్ చిత్రాలు ఇవే..

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

స్పైడర్

ఏ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా సూపర్ స్టార్ కెరీర్ లో రాడ్ రంబోలా మూవీస్ లో టాప్‌లో నిలుస్తోంది. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

బ్రహ్మోత్సవం

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వంలో యాక్ట్ చేసిన సినిమా ‘బ్రహ్మోత్సవం’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అట్టర్ ఫ్లాప్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

ఆగడు

దూకుడు మూవీ తర్వాత శ్రీను వైట్ల డైరెక్షన్‌లో మహేష్ బాబు హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఆగడు’. ఈ సినిమా అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

నేనొక్కడినే

సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘నేనొక్కడినే’. కల్ట్ క్లాసిక్‌గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా అప్పటి ప్రేక్షకులకు అర్దం కాలేదు. కానీ టీవీల్లో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

సైనికుడు

గుణశేఖర్ డైరెక్షన్‌లో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైనికుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అనుకున్నంత రేంజ్‌లో నడవలేదు.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

ఖలేజా

త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం‘ఖలేజా’. ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. కానీ టీవీల్లో రీ రిలీజ్‌లో బ్లాక్ బస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

అతిథి

సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అతిథి’. ఈ చిత్రం మహేష్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

నాని

మహేష్ బాబు హీరోగా ఎస్.జే.సూర్య హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా బాగున్నా.. అప్పటి పరిస్థితుల కారణంగా ప్రేక్షకులకు అర్ధం కాలేదు. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

నిజం

తేజ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘నిజం’. ఒక్కడు తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో విఫలమైంది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

బాబీ

శోభన్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు, ఆర్తి అగర్వాల్ హీరోయిన్‌గా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘బాబీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

మరికొన్ని ప్లాప్ చిత్రాలు..

వీటితో పాటు వంశీ, టక్కరి దొంగ, అర్జున్, గుంటూరు కారం వంటి సినిమాలు డిజాస్టర్‌గా నిలిచాయి. కానీ డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టాయి.

Published by: TA Kiran Kumar | Aug 12, 2026

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సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పిన చిత్రాలు..

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