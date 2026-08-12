ఏ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన ఈ సినిమా సూపర్ స్టార్ కెరీర్ లో రాడ్ రంబోలా మూవీస్ లో టాప్లో నిలుస్తోంది. ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వంలో యాక్ట్ చేసిన సినిమా ‘బ్రహ్మోత్సవం’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అట్టర్ ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
దూకుడు మూవీ తర్వాత శ్రీను వైట్ల డైరెక్షన్లో మహేష్ బాబు హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘ఆగడు’. ఈ సినిమా అందరి అంచనాలు తలకిందులు చేస్తూ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
సుకుమార్ డైరెక్షన్లో మహేష్ బాబు కథానాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘నేనొక్కడినే’. కల్ట్ క్లాసిక్గా పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా అప్పటి ప్రేక్షకులకు అర్దం కాలేదు. కానీ టీవీల్లో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.
గుణశేఖర్ డైరెక్షన్లో మహేష్ బాబు హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సైనికుడు’. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర అనుకున్నంత రేంజ్లో నడవలేదు.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు హీరోగా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం‘ఖలేజా’. ఈ సినిమా కూడా బాక్సాఫీస్ దగ్గర డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. కానీ టీవీల్లో రీ రిలీజ్లో బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అతిథి’. ఈ చిత్రం మహేష్ కెరీర్లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
మహేష్ బాబు హీరోగా ఎస్.జే.సూర్య హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా బాగున్నా.. అప్పటి పరిస్థితుల కారణంగా ప్రేక్షకులకు అర్ధం కాలేదు. దీంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ మూవీ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
తేజ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘నిజం’. ఒక్కడు తర్వాత ప్రేక్షకుల ముందుకు ఎన్నో అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను మెప్పించడంలో విఫలమైంది.
శోభన్ దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు, ఆర్తి అగర్వాల్ హీరోయిన్గా యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘బాబీ’. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్గా నిలిచింది.
వీటితో పాటు వంశీ, టక్కరి దొంగ, అర్జున్, గుంటూరు కారం వంటి సినిమాలు డిజాస్టర్గా నిలిచాయి. కానీ డీసెంట్ వసూళ్లను రాబట్టాయి.