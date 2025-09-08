శివాని రాజశేఖర్..వెటరన్ హీరో రాజశేఖర్ కుమార్తె ఈమె. జులై 1, 1996లో జన్మించింది
నటి, నిర్మాత జీవితా రాజశేఖర్, హీరో రాజశేఖర్ ల చిన్న కుమార్తె శివాని రాజశేఖర్.
చెన్నైలో జన్మించిన శివాని రాజశేఖర్.. హైదరాబాద్లో పెరిగింది
'పెళ్లిసందD' సినిమాతో గెస్ట్ రోల్లో కనిపించింది. 'అధ్భుతం' సినిమాతో హీరోయిన్గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది
'కోట బొమ్మాళి' సినిమాలో కానిస్టేబుల్ పాత్రలో నటించిన శివానికి మంచి మార్కులే పడ్డాయి.
తమిళ ఇండస్ట్రీలోనూ రెండు సినిమాల్లో నటించింది శివానీ రాజశేఖర్
'ఆహ నా పెళ్లంట' అనే వెబ్సిరీస్లోనూ నటించింది