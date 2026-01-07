వెంకటేష్ ను విక్టరీ హీరోగా నిలబెట్టిన టాప్ 10 మూవీస్ ఇవే..

TA Kiran Kumar
Jan 07,2026
1.సంక్రాంతి వస్తున్నాం

అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో వెంకటేష్ హీరోగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’. ఈ సినిమా వెంకటేష్ కెరీర్ లో అత్యధిక వసూళ్లను రాబట్టి చిత్రంగా నిలిచింది.

2.కలియుగ పాండవులు

కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘కలియుగ పాండవులు’ మూవీ వెంకటేష్ కెరీర్ లో టాప్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

3.ధృవ నక్షత్రం

దాసరి నారాయణ రావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ధృవ నక్షత్రం’ మూవీ వెంకీ కెరీర్ లో టాప్ లో నిలిచింది.

4.బొబ్బిలి రాజా

బి.గోపాల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘బొబ్బిలి రాజా’ సినిమా వెంకటేష్ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

5.చంటి

రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘చంటి’ వెంకీ కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

6.సుందరకాండ

కే.రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘సుందరకాండ’ మూవీ ప్రత్యేక చిత్రంగా నిలిచిపోయింది.

7.ధర్మ చక్రం

సురేష్ కృష్ణ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘ధర్మచక్రం’ మూవీలో లాయర్ పాత్రలో ఒదిపోయాడు.

8.పవిత్ర బంధం

ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘పవిత్ర బంధం’ మూవీ నుంచి వెంకటేష్ పంథా మార్చుకున్నాడు.

9.ఫ్రేమించకుందా .. రా.!

వెంకటేష్ హీరోగా అంజలి ఝవేరి హీరోయిన్ గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ‘ప్రేమించుకుందాం..రా’ సినిమా బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ గా నిలిచింది.

10.రాజా

ముప్పలనేని శివ దర్శకత్వంలో సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్స్ పతాకంపై తెరకెక్కిన ‘రాజా’ కూడా బిగ్గెస్ట్ హిట్ గా నిలిచింది.

11.నువ్వు నాకు నచ్చావ్

విజయ్ భాస్కర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘నువ్వు నాకు నచ్చావ్’ మూవీ తెలుగులో బిగ్గెస్ట్ క్లాసిక్ మూవీగా నిలిచింది.

12.మల్లీశ్వరి

విజయ్ భాస్కర్ డైరెక్షన్ లో వచ్చిన ‘మల్లీశ్వరి’ మూవీ వెంకీ కెరీర్ లో మరో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచింది.

13.F2

ఎఫ్ 2 మూవీ వెంకటేష్ కెరీర్ లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచింది. కామెడీ సినిమాల్లో డిఫరెంట్ మూవీగా నిలిచిపోయింది.

