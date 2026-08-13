మన దేశంలోనే అత్యధిక సార్లు రీమేక్ అయిన భారతీయ చిత్రాలు ఇవే..

విక్రమ్ హీరోగా నటించిన ‘సేతు’ చిత్రం 4 భాషల్లో రీమేక్ అయింది. తెలుగులో శేషు, హిందీలో ‘తేరే నామ్’ పేర్లతో రీమేక్ అయి బ్లాక్ బస్టర్ అయింది.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఒక్కడు’. ఈ సినిమా దాదాపు 5 భాషల్లో రీమేక్ అయింది.
మహేష్ బాబు హీరోగా పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘పోకిరి’. ఈ సినిమా హిందీ, తమిళం, కన్నడలో దాదాపు మూడు భాషల్లో రీమేక్ అయింది.
మలయాళంలో దిలీప్ హీరోగా నటించిన ‘బాడీగార్డ్’ చిత్రం అదే టైటిల్ తో 5 భాషల్లో రీమేక్ అవ్వడం విశేషం.
తమిళంలో ప్రభు హీరోగా నటించిన ‘ఛార్లీ చాప్లిన్’ చిత్రాన్ని హిందీలో ‘నో ఎంట్రీ’గా .. తెలుగులో ‘పెళ్లాం ఊరెళితే’ సినిమాగా దాదాపు 6 భాషల్లో రీమేక్ అయింది.
రాజమౌళి డైరెక్షన్లో రవితేజ హీరోగా నటించిన సినిమా ‘విక్రమార్కుడు’. ఈ చిత్రం బెంగాలీ, హిందీ, కన్నడ, తమిళ్ సహా 5 సార్లు రీమేక్ అయింది.
హిందీలో అమూల్ పాలేకర్ హీరోగా హృషికేష్ ముఖర్జీ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘గోల్ మాల్. ఈ మూవీ తెలుగులో మసాలా’ సహా 5 భాషల్లో రీమేక్ అయింది.
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దాంటానా మూవీ హిందీ, బెంగాలీ, తమిళం సహా 7 భాషల్లో రీమేక్ అయింది. ప్రభుదేవా దర్శకత్వంలో సిద్ధార్ధ్ హీరోగా నటించారు.
మోహన్ లాల్, సురేశ్ గోపీ, శోభన హీరో, హీరోయిన్లుగా ఫాజిల్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘మణిచిత్రతాజు’. ఈ సినిమా కన్నడలో ‘ఆప్తరక్షక’, తమిళం, తెలుగులో చంద్రముఖి, హిందీలో ‘భూల్ భులయ్యా’గా తెరకెక్కింది. దాదాపు 4 భాషల్లో రీమేక్ అయిన ఈ చిత్రం బ్లా
మోహన్ లాల్ హీరోగా జీతూ జోసెఫ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘దృశ్యం’ సినిమా దాదాపు 6 భాషల్లో రీమేక్ అయి బ్లాక్ బస్టర్గా నిలిచింది.
దేవదాస్ మన దేశంలో మన దేశ కథతో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ ‘దేవదాస్’. బెంగాలీ రచయత శరత్ చంద్ర రాసిన ఈ నవలా పలు భాషల్లో దాదాపు 16 సార్లు రీమేక్ అయి రికార్డు క్రియేట్ చేసింది.