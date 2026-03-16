హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక ఇటీవలే ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఉదయ్ పూర్ వేదికగా ఓ ప్రైవేట్ ప్యాలెస్లో ఫిబ్రవరి 26న వీరిద్దరి పెళ్లి ఘనంగా జరిగింది.
వీరిద్దరి పెళ్లి వేడుకల్లో పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా హజరయ్యారు.
మార్చి 4న వీరి పెళ్లి రిసెప్షన్ను హైదరాబాద్లో నిర్వహించారు
ఆ తర్వాత ఫ్యాన్స్ కోసం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ ఆలయాల్లో అన్నదానం చేశారు
అయితే పెళ్లి ఎప్పుడో జరిగినా తాజాగా వీరిద్దరి పెళ్లి ఫొటోలను చిన్నచిన్నగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు
తాజాగా వీరిద్దరి హల్దీ ఫంక్షన్ వేడుకల ఫొటోషూట్ను షేర్ చేశారు.