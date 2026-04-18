గ్లామర్ ఫొటోలు పోస్ట్ చేసిన కారణంగా ఆమెపై ఓ విద్యార్థి సంఘం కేసు నమోదు చేసింది.
సోషల్ మీడియాలో గ్లామర్, అర్ధనగ్న ఫొటోలను పోస్ట్ చేస్తుందనే ఆరోపణలతో ఈ ఫిర్యాదు నమోదయ్యింది.
ఆ కేసు పెట్టే ముందు నాటికి యాంకర్ విష్ణుప్రియ ఇన్స్టాగ్రామ్లో సబ్స్క్రైబర్ల సంఖ్య ఓ మాదిరిగా ఉంది.
కేసు పెట్టిన తర్వాత ఆమె ఫాలోవర్స్ అమాంతం పెరిగారు. 4,832 మంది ఆమె సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారు.
దీంతో ఒక్కోక్కరి దగ్గర నుంచి ఆమె నెలకు రూ.390 వసూలు చేస్తుండగా.. ఆమె నెలవారీ సంపాదన రూ.19 లక్షలకు పైమాటే.
ఏది ఏమైనా ఆ కేసు సంగతి పక్కన పెడితే ఆమె గురించి ప్రచారం జరిగిందనేది వాస్తవం.
ఆమె ప్రొఫైల్కు మరింతగా ఈ ఘటనతో ప్రచారం చేసినట్లు అయ్యింది.