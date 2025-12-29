పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా టైటిల్ రోల్ ‘ఓజాస్ గంభీర’ పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజు రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి 2025లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది.
రజినీకాంత్ హీరోగా నాగార్జున ప్రతినాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన కూలీ చిత్రం తొలి రోజు రూ. 151.90 కోట్ల గ్రాస్ తో టాప్ 2లో నిలిచింది.
రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ.92.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టింది.
రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ . ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 87.90 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో ఈ ఇయర్ టాప్ 4లో నిలిచింది.
ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా నటించిన మూవీ ‘వార్ 2’. ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 86.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది.
పవన్ కళ్యాణ్ టైటిల్ రోల్లో నటించిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టింది.
మోహన్ లాల్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 67.3 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో బాలయ్య హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 59.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.
నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘డాకు మహారాజ్’ ఫస్ట్ డే రూ. 51.85 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.
అజిత్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ’. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 51.50 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా కొల్లగొట్టింది.
విక్కీ కౌశల్ టైటిల్ రోల్లో రష్మిక మందన్న కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘ఛావా’. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 47.55 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.
అజిత్ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘విడాముయార్చి’ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 48.45 కోట్ల గ్రాస్ ను వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.
బాలీవుడ్ కథానాయకుడు సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ‘సికందర్’ మూవీ ఫస్ట్ డే రూ. 41.60 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.
రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 41 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది.
నాని హీరోగా నటించిన ‘హిట్ 3’ మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 40.80 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా కొల్లగొట్టింది.
వెంకటేష్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 40.05 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.