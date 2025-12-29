2025లో ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ గా భారీ ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన భారతీయ చిత్రాలు..

TA Kiran Kumar
Dec 29,2025
';

1.ఓజీ (OG)

పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా టైటిల్ రోల్ ‘ఓజాస్ గంభీర’ పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘ఓజీ’. ఈ సినిమా ప్రీమియర్స్ సహా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తొలి రోజు రూ. 154 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి 2025లో నెంబర్ వన్ ప్లేస్ లో నిలిచింది.

';

2. కూలీ

రజినీకాంత్ హీరోగా నాగార్జున ప్రతినాయకుడిగా యాక్ట్ చేసిన కూలీ చిత్రం తొలి రోజు రూ. 151.90 కోట్ల గ్రాస్ తో టాప్ 2లో నిలిచింది.

';

3.గేమ్ ఛేంజర్

రామ్ చరణ్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ.92.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టింది.

';

4. కాంతార ఛాప్టర్ 1

రిషబ్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తూ డైరెక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘కాంతార ఛాప్టర్ 1’ . ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 87.90 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లతో ఈ ఇయర్ టాప్ 4లో నిలిచింది.

';

5. వార్ 2

ఎన్టీఆర్, హృతిక్ రోషన్ హీరోలుగా నటించిన మూవీ ‘వార్ 2’. ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 86.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను కొల్లగొట్టింది.

';

6.హరి హర వీరమల్లు

పవన్ కళ్యాణ్ టైటిల్ రోల్లో నటించిన చిత్రం ‘హరి హర వీరమల్లు’. ఈ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 70 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ కొల్లగొట్టింది.

';

7.ఎంపురాన్

మోహన్ లాల్ హీరోగా పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ నటిస్తూ దర్శకత్వం వహించిన చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 67.3 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

 ';

8.అఖండ 2 తాండవం

బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో బాలయ్య హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘అఖండ 2 తాండవం’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 59.5 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది.

';

9.డాకు మహారాజ్

నందమూరి బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ‘డాకు మహారాజ్’ ఫస్ట్ డే రూ. 51.85 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.

 ';

10.గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ

అజిత్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ’. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 51.50 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా కొల్లగొట్టింది.

';

11.ఛావా

విక్కీ కౌశల్ టైటిల్ రోల్లో రష్మిక మందన్న కథానాయికగా నటించిన చిత్రం ‘ఛావా’. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే రూ. 47.55 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.

';

12.విడాముయార్చి (పట్టుదల)

అజిత్ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘విడాముయార్చి’ చిత్రం మొదటి రోజు రూ. 48.45 కోట్ల గ్రాస్ ను వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.

';

13. సికందర్

బాలీవుడ్ కథానాయకుడు సల్మాన్ హీరోగా నటించిన ‘సికందర్’ మూవీ ఫస్ట్ డే రూ. 41.60 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.

';

14. దురంధర్

రణ్ వీర్ సింగ్ హీరోగా ఆదిత్యధర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘దురంధర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 41 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ ను రాబట్టింది.

';

15.హిట్ 3

నాని హీరోగా నటించిన ‘హిట్ 3’ మొదటి రోజు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 40.80 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా కొల్లగొట్టింది.

';

16.సంక్రాంతికి వస్తున్నాం

వెంకటేష్ హీరోగా అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’. ఈ సినిమా మొదటి రోజు రూ. 40.05 కోట్ల గ్రాస్ వరల్డ్ వైడ్ గా రాబట్టింది.

';

