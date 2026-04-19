Zayn Marie Khan Photos: 'డెకాయిట్'‌లో లేడీ పోలీస్..అందంతో కేక పుట్టిస్తోంది!

Harish Darla
Apr 19,2026
అడివి శేష్, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన 'డెకాయిట్' చిత్రం విడుదలై మంచి టాక్ తెచ్చుకుంది.

ఈ సినిమాలో లేడీ పోలీస్‌గా నటించిన జైన్ మేరీ ఖాన్ గురించి ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.

ఈ సినిమాలో ఆమె స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచి..ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫాలోవర్స్ విపరీతంగా పెంచుకుంటోంది.

ఈ అమ్మడు బాలీవుడ్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్‌కు స్వయానా మేనకోడలు.

ఇమ్రాన్ ఖాన్, జునైద్ ఖాన్‌కు ఈమె కజిన్ సిస్టర్.

స్టార్ హీరో ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినా..ఆమె బ్యాగ్రౌండ్‌ చెప్పకుండా నటనపై ఆసక్తితో అవకాశాలను దక్కించుకుంది.

1993 మార్చి 20న జైన్ మేరీ ఖాన్ జన్మించింది. ఆమె‌ తండ్రి పేరు మన్సూర్ ఖాన్ హిందీలో పాపులర్ డైరెక్టర్.

'కపూర్ అండ్ సన్స్', 'సీక్రెట్ సూపర్‌స్టార్' వంటి సినిమాలకు జైన్ మేరీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసింది.

VIEW ALL

Read Next Story