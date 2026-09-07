Hair Care: తలస్నానం చేసే 10 నిమిషాల ముందు ఇలా చేయండి.. జుట్టు నేలను తాకడం ఖాయం!

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Why Coconut Oil? కొబ్బరి నూనె జుట్టు తంతువుల్లోకి కొంతవరకు ప్రవేశించి జుట్టు ప్రోటీన్ నష్టాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడవచ్చని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. దీంతో జుట్టు పొడిగా, రఫ్‌గా అనిపించడం కొంత తగ్గవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

How to Apply చేతిలో కొద్దిగా నూనె తీసుకుని ముందుగా జుట్టు మధ్య నుంచి చివర్ల వరకు మృదువుగా అప్లై చేయాలి. స్కాల్ప్‌కు నూనె వాడేటప్పుడు ఎక్కువగా రుద్దకుండా సున్నితంగా మసాజ్ చేయడం మంచిది.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Do Not Use Too Much ఎక్కువ నూనె పెడితే ఎక్కువ ప్రయోజనం వస్తుందని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కువ నూనె వల్ల తలస్నానం చేసేటప్పుడు ఎక్కువ షాంపూ అవసరం కావచ్చు, జుట్టు బరువుగా లేదా జిడ్డుగా అనిపించవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

What About Hair Growth? కొబ్బరి నూనె జుట్టు పెరుగుదలను వేగంగా పెంచుతుందని లేదా జుట్టు నేలను తాకేంత పొడవుగా చేస్తుందని చెప్పడానికి బలమైన ఆధారాలు లేవు. అయితే జుట్టు తంతువులను కాపాడుకోవడం వల్ల విరిగిపోవడం తగ్గి జుట్టు ఆరోగ్యంగా కనిపించడంలో సహాయపడవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

Make It a Routine తలస్నానానికి ముందు నూనె రాయడం మాత్రమే కాకుండా సరైన ప్రోటీన్, ఐరన్, ఇతర పోషకాలున్న సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం కూడా ముఖ్యం. జుట్టును చాలా వేడితో డ్రై చేయడం, తరచూ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయడం తగ్గించడం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

When to See a Doctor జుట్టు అకస్మాత్తుగా ఎక్కువగా రాలడం, బట్టతల మచ్చలు కనిపించడం లేదా స్కాల్ప్‌లో తీవ్రమైన దురద, పొరలు ఉంటే ఇంటి చిట్కాలతో మాత్రమే ఆగిపోకుండా నిపుణులను సంప్రదించాలి. సరైన కారణాన్ని గుర్తిస్తే తగిన చికిత్స తీసుకోవచ్చు.

Published by: Vishnupriya | Sep 07, 2026

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