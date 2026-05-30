నిత్యం వాల్నట్స్ సేవించడం వల్ల శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు తగ్గుతాయి.
వీటిని రాత్రిపూట నానబెట్టి ఉదయాన్నే లేదా సాయంత్రం పూట కూడా తీసుకోవచ్చు.
క్రమం తప్పకుండా వీటిని ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే మెదడు కణాలు ఆరోగ్యంగా ఉండి జ్ఞాపకశక్తి కూడా మెరుగుపడతాయి.
వాల్నట్స్ తీసుకోవడం వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం మెరుగవుతుంది.
ఇది జీర్ణక్రియను క్రమబద్ధీకరిస్తుంది. అధిక ఫైబర్ వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
వీటిలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు వీటిని తీసుకోవాలి.
తద్వారా ఆకలి నియంత్రణలో ఉండి బరువు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.
