Less calorie dinner options

రాత్రిపూట తక్కువ తినాలి అంటారు. మరి రాత్రిపూట తినగలిగే ఆరోగ్యకరమైన డిన్నర్ ఐటమ్స్ ఏవో ఒకసారి చూద్దాం..

Vishnupriya Chowdhary
Aug 08,2025
Dal rice

పప్పు అన్నం లైట్ గా తింటే ఎంతో మంచిది..

Rasam Annam

రసం అన్నం రాత్రిపూట తినడం వల్ల జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది.

Pesarattu

పెసరట్టు తినడం వల్ల బరువు తగ్గడం సులభం అవుతుంది.

Broken wheat upma

గోధుమ రవ్వ ఉప్మా తినడం వల్ల .. తక్కువ క్యాలరీలతోనే కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది.

Curd rice

పెరుగన్నంలో లైట్గా నిమ్మకాయ రసం పిండుకొని తినడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి.

Quantity matters

అయితే ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి రాత్రిపూట ఏమి తిన్న మితంగా తినడం మంచిది.

Disclaimer

పైన పేర్కొన్న వివరాలు వైద్య సలహాల ఆధారంగా ఇవ్వబడినవి. జీ వీటికి బాధ్యత వహించదు.

