రాత్రిపూట తక్కువ తినాలి అంటారు. మరి రాత్రిపూట తినగలిగే ఆరోగ్యకరమైన డిన్నర్ ఐటమ్స్ ఏవో ఒకసారి చూద్దాం..
పప్పు అన్నం లైట్ గా తింటే ఎంతో మంచిది..
రసం అన్నం రాత్రిపూట తినడం వల్ల జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది.
పెసరట్టు తినడం వల్ల బరువు తగ్గడం సులభం అవుతుంది.
గోధుమ రవ్వ ఉప్మా తినడం వల్ల .. తక్కువ క్యాలరీలతోనే కడుపు నిండుగా అనిపిస్తుంది.
పెరుగన్నంలో లైట్గా నిమ్మకాయ రసం పిండుకొని తినడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు కలుగుతాయి.
అయితే ఒకటి మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి రాత్రిపూట ఏమి తిన్న మితంగా తినడం మంచిది.
