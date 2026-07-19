సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్లోని విటమిన్ E, మెగ్నీషియం, ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మన శరీర ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ తినడం వల్ల అందులోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి మనల్ని కాపాడతాయి.
సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల కండరాలు కూడా బలోపేతం అవుతాయి.
రెగ్యులర్గా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరగడమే కాకుండా, గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా మారుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ను వేయించి లేదా సలాడ్స్లో కూడా తీసుకోవచ్చు.