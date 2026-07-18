నానబెట్టిన కిస్మిస్ నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకర మార్పులు ఇవే

కిస్మిస్లో పాలిఫెనాల్స్, ఫినోలిక్ యాసిడ్స్ వంటి సమ్మేళనాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్తో పోరాడి, ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ కాకుండా శరీరాన్ని కాపాడతాయి.
కిస్మిస్ను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అందులోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది
కిస్మిస్లో ఐరన్ ఉండటం వల్ల ఇది తక్షణ శక్తిని కూడా అందిస్తుంది.
ఈ కిస్మిస్ నీటిని తాగడం వల్ల నీరసం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉండే పొటాషియం వల్ల ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది
ముఖ్యంగా హైపర్ టెన్షన్ సమస్యతో బాధపడేవారు ఫైబర్, పొటాషియం,యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండే కిస్మిస్ తీసుకోవాలి.