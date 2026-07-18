నానబెట్టిన కిస్మిస్ నీరు తాగితే శరీరంలో జరిగే ఆశ్చర్యకర మార్పులు ఇవే

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

కిస్మిస్‌లో పాలిఫెనాల్స్, ఫినోలిక్ యాసిడ్స్ వంటి సమ్మేళనాలు కూడా ఉన్నాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

ఇవి ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడి, ఆక్సిడేటివ్ డ్యామేజ్ కాకుండా శరీరాన్ని కాపాడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

కిస్మిస్‌ను క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల అందులోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

కిస్మిస్‌లో ఐరన్ ఉండటం వల్ల ఇది తక్షణ శక్తిని కూడా అందిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

ఈ కిస్మిస్ నీటిని తాగడం వల్ల నీరసం నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

అంతేకాకుండా, ఇందులో ఉండే పొటాషియం వల్ల ఇది గుండె ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

ముఖ్యంగా హైపర్ టెన్షన్ సమస్యతో బాధపడేవారు ఫైబర్, పొటాషియం,యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండే కిస్మిస్‌ తీసుకోవాలి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

VIEW ALL

బ్లాక్ కాఫీని చక్కెర లేకుండా తాగితే శరీరంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

రోజూ 5 నానబెట్టిన వాల్‌నట్స్ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు
Read Next Story