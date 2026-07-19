ఆరెంజ్ ద్వారా మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి లభిస్తుంది.
ఈ కమల పండు జలుబు, ఫ్లూ వంటి సీజనల్ జబ్బుల నుండి రక్షణ ఇస్తుంది.
ఆరెంజ్లోని విటమిన్ సి శరీరంలో కొల్లాజన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది.
క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ముఖంపై యాక్నే తగ్గి, చర్మం సహజమైన గ్లోను పొంది పునరుత్తేజితమవుతుంది.
ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే పొటాషియం, ఫ్లేవనాయిడ్స్ రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి.
ఆరెంజ్లో డైటరీ ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.
ఇది దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా మంచి పరిష్కారం.
ఆరెంజ్లో ఉండే లూటీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది.