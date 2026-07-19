ఆరెంజ్‌లోని విటమిన్ C రహస్యం.. వైరస్‌ల నుంచి రక్షించే సూపర్ ఫ్రూట్

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఆరెంజ్ ద్వారా మన శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ సి లభిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఈ కమల పండు జలుబు, ఫ్లూ వంటి సీజనల్ జబ్బుల నుండి రక్షణ ఇస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఆరెంజ్‌లోని విటమిన్ సి శరీరంలో కొల్లాజన్ ఉత్పత్తికి తోడ్పడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ముఖంపై యాక్నే తగ్గి, చర్మం సహజమైన గ్లోను పొంది పునరుత్తేజితమవుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే పొటాషియం, ఫ్లేవనాయిడ్స్ రక్తప్రసరణను మెరుగుపరచడమే కాకుండా, చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఆరెంజ్‌లో డైటరీ ఫైబర్ సమృద్ధిగా ఉండటం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఇది దీర్ఘకాలిక మలబద్ధక సమస్యకు కూడా మంచి పరిష్కారం.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

ఆరెంజ్‌లో ఉండే లూటీన్ అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కంటి ఆరోగ్యానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 19, 2026

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ఆరెంజ్‌లోని విటమిన్ C రహస్యం.. వైరస్‌ల నుంచి రక్షించే సూపర్ ఫ్రూట్
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