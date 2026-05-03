Low Glycemic: గ్లైసెమిక్ సూచీ తక్కువగా ఉండే 7 పండ్లు..!

Renuka Godugu
May 03,2026
యాపిల్‌లో కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపు చేస్తుంది.

గ్రేప్ ఫ్రూట్ కూడా డయాబెటిస్ వారికి మంచిది. నీటి శాతం అధికంగా ఉంటుంది.

ప్లమ్ పండులో కూడా క్యాలరీలు తక్కువ ఉంటాయి. విటమిన్ ఏ, సీ, కే, పొటాషియం, ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది.

పీయర్ పండులో కూడా ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు తోడ్పడే గుణం ఉంటుంది.

కీవీ పండులో విటమిన్ సీ, ఫైబర్, కే జీర్ణా ఎంజైమ్‌లకు తోడ్పతాయి.

స్ట్రాబెర్రీ పండ్లలో కూడా విటమిన్ సీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మాంగనీస్‌, ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్‌ చేస్తుంది.

బ్లూ బెర్రీ పండ్లలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అదుపు చేస్తాయి.

