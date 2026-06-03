Healthy Tea: ఉదయాన్నే ఈ 7 రకాల టీ తాగితే రోగాలన్నీ పరార్!

ఇది బరువు తగ్గడం సహా మెదడు చురగ్గా పనిచేసేందుకు సహకరిస్తుంది
దీనిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అందించి రక్తపోటును తగ్గించి గుండె పనితీరు మెరుగవుతుంది
నరాలను శాంత పరిచి, ఒత్తిడిని తగ్గించి మంచి నిద్రకు సహకరిస్తుంది
ఇది జీర్ణవ్యవస్థను క్రమబద్ధీకరించి అజీర్ణం, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది
శరీరంలో జీవక్రియను మెరుగు పరిచి వాపులను తగ్గిస్తుంది, బరువు తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది
ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, కడుపులో వికారాన్ని తగ్గిస్తుంది. నొప్పులను దూరం చేస్తుంది.
ఇందులో కెఫిన్ ఉండదు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తగ్గించేందుకు సహయపడుతుంది.