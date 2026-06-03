Healthy Tea: ఉదయాన్నే ఈ 7 రకాల టీ తాగితే రోగాలన్నీ పరార్!

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

గ్రీన్ టీ

ఇది బరువు తగ్గడం సహా మెదడు చురగ్గా పనిచేసేందుకు సహకరిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

బ్లాక్ టీ

దీనిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అందించి రక్తపోటును తగ్గించి గుండె పనితీరు మెరుగవుతుంది

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

చామంతి టీ

నరాలను శాంత పరిచి, ఒత్తిడిని తగ్గించి మంచి నిద్రకు సహకరిస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

పుదీనా టీ

ఇది జీర్ణవ్యవస్థను క్రమబద్ధీకరించి అజీర్ణం, కడుపునొప్పి వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

లవంగాల టీ

శరీరంలో జీవక్రియను మెరుగు పరిచి వాపులను తగ్గిస్తుంది, బరువు తగ్గేందుకు సహాయపడుతుంది

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

అల్లం టీ

ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, కడుపులో వికారాన్ని తగ్గిస్తుంది. నొప్పులను దూరం చేస్తుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

రెడ్‌బుష్ టీ

ఇందులో కెఫిన్ ఉండదు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని తగ్గించేందుకు సహయపడుతుంది.

Published by: Harish Darla | Jun 03, 2026

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