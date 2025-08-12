బాదంపప్పు నానబెట్టి తింటే అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు..

Harish Darla
Aug 12,2025
';

బాదం

నానబెట్టిన బాదంపప్పును ఖాళీ కడుపుతో తినాలి. ఆ సమయంలో నోటిలోని జెర్మ్స్ అన్నీ కొట్టుకుపోతాయి.

 ';


జీర్ణక్రియ మెరుగవ్వడంలో నానబెట్టిన బాదంపప్పు సహాయపడుతుంది.

 ';


బాదంపప్పు పోషకాలకు మూలం. రోజుకు 20 నుంచి 30 గ్రాముల బాదంపప్పు తినొచ్చు.

 ';


బాదం తినడం వల్ల విటమిన్-ఈ, ఫైబర్, ప్రొటీన్, మెగ్నిషియం, విటమిన్-బీ2 వంటివి సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.

 ';


మెదడు, కండరాలు, గుండె ఆరోగ్యానికి నానబెట్టిన బాదం ఎంతో మేలు చేస్తాయి.

 ';


జుట్టు, చర్మం, కండరాల పటుత్వానికి బాదం మేలు చేస్తుంది. కణాల నిర్మాణానికి అవి చాలా ముఖ్యమైనవి.

 ';


బాదంలో ఎక్కువ ఫైబర్ కారణంగా రక్తంలోని షుగర్ హెచ్చుతగ్గులను నియంత్రణ చేస్తుంది.

 ';


అధిక బీపీని నియంత్రించేందుకు మెగ్నిషియం అవసరం. బాదంపప్పులో అది సమృద్ధిగా ఉంది.

 ';


శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ గుండెకు చేటు చేస్తుంది. అది తగ్గడానికి నానబెట్టిన బాదం తింటే మంచిది.

 ';

