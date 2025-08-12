నానబెట్టిన బాదంపప్పును ఖాళీ కడుపుతో తినాలి. ఆ సమయంలో నోటిలోని జెర్మ్స్ అన్నీ కొట్టుకుపోతాయి.
జీర్ణక్రియ మెరుగవ్వడంలో నానబెట్టిన బాదంపప్పు సహాయపడుతుంది.
బాదంపప్పు పోషకాలకు మూలం. రోజుకు 20 నుంచి 30 గ్రాముల బాదంపప్పు తినొచ్చు.
బాదం తినడం వల్ల విటమిన్-ఈ, ఫైబర్, ప్రొటీన్, మెగ్నిషియం, విటమిన్-బీ2 వంటివి సమృద్ధిగా లభిస్తాయి.
మెదడు, కండరాలు, గుండె ఆరోగ్యానికి నానబెట్టిన బాదం ఎంతో మేలు చేస్తాయి.
జుట్టు, చర్మం, కండరాల పటుత్వానికి బాదం మేలు చేస్తుంది. కణాల నిర్మాణానికి అవి చాలా ముఖ్యమైనవి.
బాదంలో ఎక్కువ ఫైబర్ కారణంగా రక్తంలోని షుగర్ హెచ్చుతగ్గులను నియంత్రణ చేస్తుంది.
అధిక బీపీని నియంత్రించేందుకు మెగ్నిషియం అవసరం. బాదంపప్పులో అది సమృద్ధిగా ఉంది.
శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ గుండెకు చేటు చేస్తుంది. అది తగ్గడానికి నానబెట్టిన బాదం తింటే మంచిది.