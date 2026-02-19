Almonds: ఈ పప్పు తింటే మీ ఎముక బలం.. గుండె ఆరోగ్యం..!

Renuka Godugu
Feb 19,2026
బాదంలో మోనోఅన్‌శాచురేటెడ్‌ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గిస్తాయి.

తద్వారా మీ గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది.

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రణలో ఉంటాయి. ఇందులో గ్లైసెమిక్‌ సూచీ తక్కువగా ఉంటుంది.

ఆరు నిర్వహణలో ఉన్న వాళ్ళు వీటిని తీసుకోవాలి. ఇందులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి

బాదంపప్పు మెదడు పనితీరును కూడా మెరుగు చేస్తుంది. ఇందులో విటమిన్ ఇ, ఫోలేట్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి.

బాదం కేవలం ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాదు. చర్మం, జుట్టుకు కూడా మేలు చేస్తుంది.

ఇందులో మన శరీరానికి కావలసిన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఆక్సిడేటివ్స్ స్ట్రెస్‌ నుంచి కాపాడతాయి.

బాదం పప్పులు ఎముకలను, పళ్లను కూడా బలంగా మారుస్తాయి. ఇందులో కాల్షియం, ఫాస్ఫరస్, మెగ్నీషియం ఉంటాయి.

