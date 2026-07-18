రోజూ 5 నానబెట్టిన వాల్‌నట్స్ తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

రోజూ 5 నానబెట్టిన వాల్‌నట్స్ తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

మెదడు పనితీరును చురుకుగా ఉంచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

అంతేకాదు ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచి బరువు నియంత్రణకు తోడ్పడతాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

అయితే పరిమిత మోతాదులోనే తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published by: Renuka Godugu | Jul 18, 2026

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