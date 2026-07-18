రోజూ 5 నానబెట్టిన వాల్నట్స్ తినడం వల్ల శరీరానికి అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
వీటిలో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు, ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్లు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి.
ఇవి గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంతో పాటు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గిస్తాయి.
మెదడు పనితీరును చురుకుగా ఉంచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచడంలో కూడా ఉపయోగపడతాయి.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అంతేకాదు ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచి బరువు నియంత్రణకు తోడ్పడతాయి.
అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తాయి.
అయితే పరిమిత మోతాదులోనే తీసుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.