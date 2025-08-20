ఉసిరికాయలో రోగనిరోధక శక్తి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
ఉసిరిలో విటమిన్-సి ఉండడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య, చుండ్రు తగ్గిపోయి..జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.
ఉబ్బసం, బ్రాన్కైటిస్ వంటి ఊపిరితిత్తుల సమస్యకు ఉసిరి మంచి పరిష్కారంగా చెబుతారు.
ఉసిరి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగి.. మలబద్ధక సమస్య తగ్గిపోతుంది.
ఉసిరి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి తగ్గిపోతుందని కొందరు అంటుంటారు.
రోజూ ఉసిరి కాయ తినడం వల్ల కంటిచూపు మెరుగవుతుంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.