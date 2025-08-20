'ఉసిరి' చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదంట..ఎందుకంటే?

Harish Darla
Aug 20,2025
రోగనిరోధక శక్తి

ఉసిరికాయలో రోగనిరోధక శక్తి పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇది తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

జుట్టు రాలడం

ఉసిరిలో విటమిన్-సి ఉండడం వల్ల జుట్టు రాలే సమస్య, చుండ్రు తగ్గిపోయి..జుట్టు ఒత్తుగా పెరుగుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల రక్షణ

ఉబ్బసం, బ్రాన్కైటిస్ వంటి ఊపిరితిత్తుల సమస్యకు ఉసిరి మంచి పరిష్కారంగా చెబుతారు.

మలబద్ధకం

ఉసిరి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగి.. మలబద్ధక సమస్య తగ్గిపోతుంది.

రక్తంలో చక్కెరస్థాయి..

ఉసిరి తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి తగ్గిపోతుందని కొందరు అంటుంటారు.

కంటిచూపు

రోజూ ఉసిరి కాయ తినడం వల్ల కంటిచూపు మెరుగవుతుంది.

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

