Bananas: షుగర్ ఉన్నవాళ్లు అరటిపండు తినవచ్చా? తినకూడదా? అసలు నిజం ఇదే!

అతిగా పండిన అరటిపండ్లను తినడం వల్ల రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలపై ప్రభావం పడుతుంది.
వీటి వల్ల రక్తంలో చక్కెర శాతం వేగంగా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.
ఎందుకంటే బాగా పండిన పండ్ల గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.
దీనికి భిన్నంగా, మధ్యస్థంగా పండిన అరటిపండ్లలో జిఐ (GI) తక్కువగా ఉంటుంది.
కాబట్టి, రక్తంలో చక్కెర సమస్య ఉన్నవారు సగం పండిన అరటిపండ్లను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
ఇలా చేయడం వల్ల చక్కెర స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పెరగకుండా నియంత్రణలో ఉంటాయి.
అలాగే, అరటిపండులో ఉండే మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజ మూలకాలు హృదయ ఆరోగ్యాన్ని పటిష్టం చేస్తాయి.