Chia Seeds: మండువేసవిలో చియా విత్తనాలు ఈ సమయంలో తీసుకుంటున్నారా?

Renuka Godugu
Mar 08,2026
Chia Seeds..

చియా విత్తనాలు బ్రేక్ ఫాస్ట్ సమయంలో తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.

Chia Seeds Benefits..

రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి.

Chia Seeds Before Meal..

మీ భోజనం ముందు ఈ చియా విత్తనాలు కలిపిన నీటిని తీసుకోవటం వల్ల అతిగా తినకుండా ఉంటారు

Chia Seeds In Breakfast..

అల్పాహారంలో ఈ విత్తనాలను పెరుగు, సలాడ్‌తో మిక్స్ చేసుకొని తీసుకోవాలి.

Healthy Fats In Chia Seeds..

ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి.

Don't Take In Night..

రాత్రి సమయంలో చియా విత్తనాలు యోగార్ట్‌తో కలిపి పొరపాటున తీసుకోకూడదు.

Heavy Protein..

ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్కువ శాతం ప్రోటీన్, ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది.

Soak Before Take..

చియా విత్తనాలను కనీసం ఒక అరగంట లేదా రాత్రంతా నానబెట్టి తీసుకోవడం మంచిది.

One Spoon Chia Seeds..

ముందుగా ఒక చెంచా విత్తనాలతో ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత పెంచుతూ ఉండాలి.

(Disclaimer: ఈ కథనం ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. వీటిని పాటించే ముందు వైద్య సలహా తీసుకోవాలి. ఈ సమాచారాన్ని Zee Media ధృవీకరించలేదు)

