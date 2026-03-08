చియా విత్తనాలు బ్రేక్ ఫాస్ట్ సమయంలో తీసుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది.
రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో ఉంచుతాయి.
మీ భోజనం ముందు ఈ చియా విత్తనాలు కలిపిన నీటిని తీసుకోవటం వల్ల అతిగా తినకుండా ఉంటారు
అల్పాహారంలో ఈ విత్తనాలను పెరుగు, సలాడ్తో మిక్స్ చేసుకొని తీసుకోవాలి.
ఇందులో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఉంటాయి.
రాత్రి సమయంలో చియా విత్తనాలు యోగార్ట్తో కలిపి పొరపాటున తీసుకోకూడదు.
ఎందుకంటే ఇందులో ఎక్కువ శాతం ప్రోటీన్, ఫైబర్ కలిగి ఉంటుంది.
చియా విత్తనాలను కనీసం ఒక అరగంట లేదా రాత్రంతా నానబెట్టి తీసుకోవడం మంచిది.
ముందుగా ఒక చెంచా విత్తనాలతో ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత పెంచుతూ ఉండాలి.