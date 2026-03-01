ప్రతిరోజూ అవకాడో తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది
దీన్ని వారానికి ఒకసారి తిన్నా శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి పెరుగుతుంది
అవకాడో.. శరీరంలోని అధిక రక్తపోటు (హై బీపీ)ను తగ్గించే సామర్థ్యం ఉంది
అవకాడో తినడం వల్ల అజీర్ణం, గ్యాస్ ట్రబుల్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది
ఇది ఆరోగ్యానికే కాక చర్మ సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది
అవకాడో పండులోని విటమిన్-సి చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు