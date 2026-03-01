Avocado Health Benefits: ఆస్పత్రిలో లక్షలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన పనే లేదు..వారానికి ఒక్కసారి ఇది తింటే!

Harish Darla
Mar 01,2026
';


ప్రతిరోజూ అవకాడో తినడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది

 ';


దీన్ని వారానికి ఒకసారి తిన్నా శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గి మంచి కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి పెరుగుతుంది

 ';


అవకాడో.. శరీరంలోని అధిక రక్తపోటు (హై బీపీ)ను తగ్గించే సామర్థ్యం ఉంది

 ';


అవకాడో తినడం వల్ల అజీర్ణం, గ్యాస్ ట్రబుల్ వంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది

 ';


ఇది ఆరోగ్యానికే కాక చర్మ సౌందర్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది

 ';


అవకాడో పండులోని విటమిన్-సి చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది

 ';

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని ఆరోగ్య నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు

 ';

VIEW ALL

Priyanka Mohan Soundarya Biopic: పవన్ కల్యాణ్ హీరోయిన్‌కు తీరని కోరిక..నటి ప్రియాంక ఏం చెప్పిందంటే?

Pomegranate Juice: దానిమ్మ రసంతో ఇన్ని లాభాలా?

Mamitha Baiju Photos: తొలిసారి చీరకట్టులో కనువిందు చేసిన 'ప్రేమలు' హీరోయిన్‍!

Avocado: వారంపాటు ఒక అవకాడో తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?
Read Next Story