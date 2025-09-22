బేకన్, సాసేజ్ వంటి ప్రాసెస్ చేసిన ఆహారంలో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటి వల్ల మూత్రపిండాల సమస్యలు వస్తాయి
చక్కెరతో కలిపిన తృణధాన్యాలు తినడం వల్ల కాలక్రమేణ కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి
చీజ్ శాండ్విచ్లో ఎక్కువ సోడియం, భాస్వరం ఉంటాయి. వీటి వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు పెరిగిపోతాయి
పేస్ట్రీలు, డోనట్స్లో ఎక్కువ చక్కెరస్థాయి ఉంటుంది. వీటి వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి
అధిక చక్కెర కలిగిన పండ్ల రసాలను తాగడం వల్ల కూడా కిడ్నీ సమస్యలు దాపురిస్తాయి.
ఇన్స్టాంట్ నూడిల్స్లో అధిక సోడియం వల్ల కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి
పైన పేర్కొన్న సమాచారం కొన్ని నివేదికల ద్వారా పొందుపరిచింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.