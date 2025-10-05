ఖాళీ కడుపుతో ఈ నీళ్లు తాగితే ఆస్పత్రికి వెళ్లాల్సిన పనే ఉండదు!

Harish Darla
Oct 05,2025



ఈ నీటి సువాసన ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళన తగ్గించేందుకు సహాయపడతాయి.

చెడు కొలెస్ట్రాల్, రక్తపోటును తగ్గించడంలో మేలు చేస్తుంది. గుండెకు మంచిది

పడిశం, జలుబును వదిలించి శ్వాస ప్రక్రియను మెరుగుపరిచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది

యాంటీ ఇన్ఫ్‌క్షన్‌ల నుంచి కాపాడే సహజ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ లక్షణాలు ఇందులో ఉన్నాయి

ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది కడుపును ఫ్రీగా ఉంచుతుంది

ఇది మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి.. శరీరంలోని టాక్సిక్‌ను బయటకు పంపిస్తుంది

గమనిక

పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు వైద్యుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

